الفصائل الفلسطينية عن الرصيف العائم في غزة: «خدعة للرأي العام العالمي»

على الرغم من إعلان نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، أن الغرض من الرصيف العائم قبالة سواحل غزة، يعد إكمالا لعمل المعابر البرية الحالية للمساعدات التي تدخل قطاع غزة، وليس إحلال محل أي من المعابر، إلا أن الفصائل الفلسطينية تنظر للمعبر بريبة وشكوك وسط استمرار الحرب حتى الآن.

علقت لجان الفصائل الفلسطينية، على بناء الرصيف الأمريكي العائم، الذي تتحدث أمريكا عن إدخال المساعدات عبره، في ظل تضييق إسرائيل إدخال المساعدات عبر معبر رفح البري، قائلة: «نعتبر الرصيف العائم خدمة للاحتلال وعمل دعائي ومشاركة فعلية في تشريع الحصار واحتلال معبر رفح وتخديرًا وخدعة للرأي العام العالمي».

رفض أي قوة أجنبية في غزة

وتابع البيان: « ومن يريد إغاثة شعبنا عليه أولًا وقف الحرب والقتل والمجازر بحقه والكف عن دعم عدوه بالسلاح والمال، ونرفض أي تواجد أجنبي على شاطئ بحر غزة قطاع غزة أو معابرها، وستكون أي قوة أمريكية، أو تابعة للاحتلال، أو غير ذلك تتواجد على أي شبر من أرضنا هدفًا شرعيًا لمقاومينا ومجاهدينا».