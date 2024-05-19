عرضان غير متوقعين يكشفان إصابتك بالانزلاق الغضروفي.. كيف يمكن علاجه؟

الانزلاق الغضروفي، يعرف بأنه حالة تتعلق بتدهور أو انتزاع جزء من الغضروف القرصي بين فقرات العمود الفقري، لافتا إلى أنّ العمود الفقري يحتوي على 33 فقرة، منها 24 فقرة متحركة، الجزء العنقي وحده يحتوي على 7 فقرات، بحسب الدكتور محمود الشامي استشاري العلاج الطبيعي.

الغضاريف تحوي مادة جيلاتينية تتآكل بطبيعتها

أضاف الشامي، خلال لقائه ببرنامج «السفيرة عزيزة» على فضائية «دي إم سي» من تقديم الإعلاميتين سناء منصور وجاسمين طه زكي، أنّ الفقرات العنقية والقطنية، يوجد بينها جزء من الغضاريف يحتوي على مادة جيلاتينية تتأكل بطبيعتها، متابعا: «اللي بيشيل الجسم عظم وعضالات وأربطة، ومع الوقت وكثرة الضغط يتغير، شكل الجسم والعضالات بتضعف».

أعراض الانزلاق الغضروفي

أوضح استشاري العلاج الطبيعي، أن أعراض الانزلاق الغضروفي، تختلف من شخص لآخر، لكن مع تقارب الشكوى، مشيرا إلى أن الغضروف في مرحلته الأولى لا يضغط على الأعصاب، بالتالي علاجه سيكون أسهل كثيرًا، على أن يتم اكتشافه من خلال شكوى المريض بالصداع المستمر والدوخة بعد فترات.

وأكمل: «في علاجات مؤخرًا زي التردد الحراري والحقن، لتقليل الألم فقط، وليس العلاج بالكامل، وده مع جلسات العلاج الطبيعي والأدوية، لكن إحنا لازم نصاحب الوجع والألم، من خلال تقليل الممارسات الخاطئة، بعدم شيل الأوزان الثقيلة، خاصة لو بحركة مفاجئة».