عادة يومية تسبب الانزلاق الغضروفي.. احذر هذه التصرفات عند الجلوس

لا شك أن الهواتف الذكية والأجهزة المحمولة أصبحت جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، ونستخدمها لساعات طويلة، إلا أنّ هذا الاستخدام المفرط قد يؤدي إلى ما يُعرف بـ «أمراض العصر» أو «أمراض التكنولوجيا»، ومن بين أكثر هذه الأمراض شيوعًا تلك التي تؤثر على عظام الجسم، خاصة في مناطق اليدين والرقبة والعمود الفقري، إذ أصبحت هذه العادة اليومية من أسباب الإصابة بالانزلاق الغضروفي.

عادة يومية تسبب الانزلاق الغضروفي

وقال الدكتور تامر أبو هميلة استشاري جراحة العظام والمفاصل والعمود الفقري، إنّ هناك عادة يومية تسبب الانزلاق الغضروفي وتصيب الفقرات والمفاصل بآلام شديدة، وهي الجلوس لفترات طويلة أمام الشاشات وأجهزة الحاسب المحمولة، أو حمل الأشياء الثقيلة التي قد تؤثر على الفقرات العنقية أو القطنية، ويعاني معها الشخص من آلام غير محتملة بسبب حدوث شد في هذه الفقرات.

وأوضح استشاري جراحة العظام خلال حديثه لـ«الوطن» أنّ الاضطرار للجلوس لساعات طويلة يصيب العظام والفقرات بآلام مزمنة، قد تحتاج في بعض الأحيان إلى التدخل الجراحي إذا تفاقم الأمر، لذا ينصح بتغيير وضعية الجسم كل فترة زمنية تتراوح بين 45 و60 دقيقة، من خلال الوقوف المتكرر لعدة دقائق ومن ثم العودة للجلوس مرة أخرى، لافتًا إلى أهمية ممارسة بعض التمارين الرياضية لتقوية عضلات الظهر والبطن وممارسة تمارين الاستطالة.

وإلى جانب الإصابة بالانزلاق الغضروفي، قد يتسبب استخدام الموبايل لساعات طويلة في التأثير سلبًا على مفاصل اليدين وخاصة الأوتار، إذ يُصاب الشخص بالتهاب مُزمن في الأوتار فيعاني إما من اختناق الوتر أو اختناق العصب، وعادة ما تتطلب تدخل جراحي تُعرف بـ«تسليك العصب أو تسليك الأوتار».

طرق الوقاية من الانزلاق الغضروفي

ويقدم الدكتور تامر أبو هميلة بعض النصائح للأشخاص الذين يعتمدون على الأجهزة الإلكترونية يوميًا لعدد ساعات طويلة لتجنب مشكلات الإصابة بالانزلاقات الغضروفية ومشاكل فقرات الرقبة تتمثل في الآتي:

رفع مستوى لوحة المفاتيح: لا تضع لوحة المفاتيح أسفل مستوى جسمك، بل ارفعها حتى يكون رأسك في وضع مستوٍ ونظرك على نفس مستوى الشاشة.

رفع مستوى الشاشة: ارفع مستوى الشاشة حتى لا تضطر إلى خفض رأسك لرؤيتها.

تجنب الانحناء: تجنب ثني رقبتك لفترة طويلة أثناء استخدام الهاتف.

أخذ فترات راحة: خذ فترات راحة كل 30 دقيقة على الأقل، وقم ببعض التمارين الخفيفة لتمدد عضلات الرقبة والظهر.

استخدام حامل الهاتف: استخدم حامل الهاتف لتثبيته أمامك على مستوى العين، مما يمنعك من ثني رقبتك.