7 إجراءات مهمة من وزارة التضامن بشأن حماية الفئات الأولى بالرعاية

أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن حزمة من الإجراءات المهمة؛ لدعم وحماية الفئات الأولى بالرعاية، لافته إلى أن الصحة لا تعني فقط انعدام المرض أو العجز، وإنما هي حالة من اكتمال السلامة بدنيا وعقليا ونفسيا واجتماعيا، وبالتالي هي من الحقوق الأساسية لكل إنسان.

وأكدت «القباج» أن التأمين الصحي والغذائي جزء أصيل في تفعيل شبكات الأمان الاجتماعي وتحقيق الحماية الاجتماعية، موضحة أنه بإمكان الحماية الاجتماعية أن تؤدي دورًا أساسيًا في الاستثمار في البشر، من خلال رعايتهم وتوعيتهم صحيا لتوظيف طاقاتهم في التعليم والعمل وتوليد الدخل وتراكم رأس المال البشري.

توفير الرعاية الصحية الأولية

ونوهت الوزيرة، إلى أنه من أجل أن تكون الصحة للجميع، يلزم توفير الرعاية الصحية الأولية وتيسير الحصول على خدمات صحية جيدة، وشاملة، وميسورة التكلفة لكل شخص في كلِّ مكان، وتقديمها باحترام وكرامة بواسطة كوادر وماهرة ومدربة تدريبا جيدا، إذ تبدو معادلة بسيطة، ولكن تحقيقها هو في غاية الصعوبة ويتطلب توفير عناصر عدة للوصول إلى ما نصبو إليه في مجال الصحة، كما يتطلب بناء وتفعيل شراكات متنوعة ومتكاملة.

إجراءات حماية الفئات الأولى بالرعاية

- حزمة متكاملة من الحقوق بما يشمل التأمين الصحي.

- توفير المسكن الآمن.

- توفير تأمين الغذاء.

- تحقيق تكافؤ الفرص التعليمية.

- توفير الحماية التأمينية.

- الحرص على رفع الوعي والتثقيف فيما يخص المفاهيم والسلوكيات الاجتماعية الصحيحة.

- توفير حياة كريمة لكل مواطن وإقرار حقوق الإنسان.

وأكدت «القباج» أن الصحة النفسية هي جزء لا يتجزأ من الصحة وجودة الحياة، فالصحة النفسية هي حالة من الرفاه النفسي التي تمكّن الشخص من مواجهة ضغوط الحياة، وتحقيق إمكاناته، والتعلّم والعمل بشكل جيد، والمساهمة في مجتمعه وتحسين جودة حياته.