«التحالف الوطني» يدفع المصروفات المدرسية لعدد من طلاب الجامعات التكنولوجية

أكد هاني عبد الفتاح عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أنّ التحالف يهتم بالعديد من القطاعات منها التمكين الاقتصادي والصحة، مؤكدًا أنّ قطاع التعليم يُمثل مستقبل الدولة المصرية الذي يتوجب الاهتمام به بشكل كبير.

دفع التحالف للمصروفات المدرسية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «السفيرة عزيزة» المُذاع على فضائية «دي إم سي» من تقديم الإعلاميتين سناء منصور وجاسمين طه زكي، أنّ التحالف الوطن أطلق مبادرة «تكافؤ» تحت رعاية وزارة التعليم العالي لدعم طلاب الجامعات التكنولوجية في مصر، مواصلا: «حاليا معانا 400 فصل نقدر نديهم المصاريف الدراسية».

شروط الالتحاق بمبادرة تكافؤ

وكشف عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، شروط ومعايير الاختيار ضمن المبادرة من خلال أن يكون أولى بالرعاية، وظروفه المادية لا تسمح بدفع مصاريف التعليم.

وأوضح أن مبادرة «تكافؤ» تم إطلاقها على مستوى جميع محافظات الجمهورية، لافتا إلى أن التواصل للالتحاق بالمبادرة يكون من خلال صفحة التحالف الوطني أو صناع الخير للتنمية على مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال الرقم الساخن 15101.