لطلاب ثانوي عام وفني.. برامج في الجامعات التكنولوجية تلبي احتياجات سوق العمل

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور، أن الجامعات التكنولوجية تهتم بعقد شراكات متنوعة مع المصانع المختلفة والشركات لتوفير التدريب اللازم للطلاب بمختلف المراحل التعليمية، من أجل تزويدهم بمهارات سوق العمل بما يلبي متطلبات الثورة الصناعية والذكاء الاصطناعي بجانب تأهيل الخريجين ليكونوا قادرين على تلبية مُتطلبات سوق العمل إقليمياً ودولياً.

وأضاف أن الجامعات تعتمد على تطبيق التكنولوجيا لخدمة المجتمع المصري، وتزويدهم بالمهارات والخبرات اللازمة، مؤكدًا أن هناك العديد من البرامج الدراسية الحديثة تم ضخها في الجامعات تلبي احتياجات مجتمع الصناعة والمجتمع.

لطلاب الثانوية والدبلومات الفنية.. تخصصات وبرامج متميزة تلبي احتياجات سوق العمل

وتستعرض «الوطن»، أبرز البرامج الدراسية الحديثة التي تتماشى مع متطلبات سوق العمل إقليمياً ودولياً وتلبي متطلبات وظائف المستقبل:

• تكنولوجيا تشغيل وصيانة ماكينات الغزل والنسيج.

• تكنولوجيا الصناعات الغذائية.

• تكنولوجيا الصناعات الخشبية.

• تكنولوجيا الجرارات والمعدات الزراعية.

• تكنولوجيا السكة الحديد.

• تكنولوجيا الخدمات الفندقية.

جامعات تكنولوجية تعتمد على البرامج الدراسية الحديثة لتلبية مُتطلبات سوق العمل

• تكنولوجيا الخدمات السياحية والسفر

• تكنولوجيا النقل البحري والموانئ

• تكنولوجيا الصناعات الغذائية

• تكنولوجيا تشغيل وصيانة شبكات النقل والتوزيع الكهرباء والأنظمة الكهربائية.

• تكنولوجيا الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.

• تكنولوجيا الصناعات الكيميائية

• تكنولوجيا الصناعات الغذائية

• تكنولوجيا البناء والتشييد.

• الطاقة الجديدة والمتجددة .

• تكنولوجيا المعلومات.

• الميكاتروتكس.

• تكنولوجيا الخدمات السياحية والسفر.

• تكنولوجيا الصناعات الغذائية

• تكنولوجيا المياه والتلوث.

• تكنولوجيا الخدمات الفندقية.

• الخدمات الإلكترونية.

• تكنولوجيا الأطراف الصناعية

- الأوتوتروتكس.

• تكنولوجيا الغاز والبترول.

• تكنولوجيا السيارات.

• تكنولوجيا الكهرباء.

• تكنولوجيا المعلومات

• تكنولوجيا المخلفات الإلكترونية

• تكنولوجيا الميكانيكا.

• تكنولوجيا تشغيل وصيانة معدات الغزل والنسيج.

• تكنولوجيا الباغة وتجهيز المنسوجات.

• تكنولوجيا التصنيع الميكانيكي.

• تكنولوجيا الجرارات والمعدات الزراعية.

• تكنولوجيا السكة الحديد

• تكنولوجيا الصناعات المعدنية.

• تكنولوجيا الصناعات الكيميائية

• تكنولوجيا الصناعات الغذائية

• تكنولوجيا الكهرباء والخلايا الكهروضوئية.

• تكنولوجيا صناعة الملابس الجاهزة

• الجامعات التكنولوجية تعمل بنظام (2+2)

- تمنح الجامعات التكنولوجية الدبلوم فوق المتوسط المهني في التكنولوجيا و«البكالوريوس المهني في التكنولوجيا».

- تمنح الجامعات التكنولوجية «الماجستير المهني في التكنولوجيا»، و«الدكتوراه المهنية في التكنولوجيا».