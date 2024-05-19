اختتام معرض الأنشطة الطلابية ومشروعات التخرج بجامعة طنطا

اختتمت كلية التربية النوعية بجامعة طنطا، اليوم، فعاليات الأنشطة الطلابية وعروض مشروعات التخرج لأقسام الكلية المختلفة، تحت رعاية الدكتور محمود زكي رئيس الجامعة.

أقيمت الفعاليات بحضور الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، والدكتور رانيا الإمام عميد الكلية، والدكتورة نجلاء الحلبي وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أكرم نمير وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع، الدكتور سيد مزروع وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا.

ثمرة المستقبل

قال الدكتور محمد حسين، نائب رئيس جامعة طنطا لشؤون التعليم والطلاب، أن الحفل الختامي للأنشطة الطلابية بمختلف كليات جامعة طنطا، يحرص على حضوره ومشاركته الطلاب والطالبات أفكارهم وجهدهم.

وأوضح أن مشروعات التخرج هي ثمرة يقوم بها الطلاب والطالبات خلال المرحلة الدراسية، ويستطيع البناء عليها في مرحلة ما بعد التخرج، مُوجهاً، الشكر للقائمين على الأنشطة الطلابية ومشروعات التخرج، موجهاً كلمته للطلاب بضرورة الاستفادة من المشاريع في حياتهم المستقبلية وإكسابهم خبرة سوق العمل، معرباً عن سعادته بالمستوى المتميز لمشروعات التخرج.

وأشارت الدكتورة رانيا الإمام عميد كلية التربية النوعية جامعة طنطا، إلى أن ما شهدته اليوم من أعمال في مشروعات التخرج أثلج قلبها لما فيها من أعمال ومشروعات مُتميزة وجميعها تم إنتاجها من مخلفات البيئة وهو ما يُساعد في الحفاظ على البيئة وأيضا استثمار كل شيئ في أعمال تفيد المتجمع.

وأضافت رانيا الإمام أن النشاط الطلابي بكلية التربية النوعية هذا العام كان متميزاً ومتنوعاً في كافة المجالات وخاصة ذوي الهمم، وأشادت بدور الطلاب على ما قدموه من نماذج مُشرفة خلال المشاركة الفعالة بالأنشطة الطلابية ومشروعات التخرج.

عروض المشروعات

شهدت الفعاليات عرض مشروع تخرج طلاب التربية الموسيقية، والتربية الفنية، والاقتصاد المنزلي، وتكنولوجيا التعليم، والإعلام التربوي بشعبتيه الصحافة والمسرح.