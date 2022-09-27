السيرة الذاتية لعميدي «طب بشري» و«تربية نوعية» بجامعة طنطا بعد تعيينهما

أعلنت جامعة طنطا عن صدور قرار جمهوري من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعيين الدكتور أحمد محمد المتولي غنيم، عميدا لكلية الطب البشري بجامعة طنطا، لمدة ثلاث سنوات، وتعيين الدكتورة رانيا عبده محمود محمود الإمام، عميدًا لكلية التربية النوعية بجامعة طنطا، لمدة ثلاث سنوات.

السيرة الذاتية لعميد كلية الطب

وتدرج الدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب، في عدة مناصب، وحصل على بكالوريوس الطب والجراحة من جامعة طنطا بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف عام 1993، كما حصل على درجة الماجستير في طب وجراحة العيون من جامعة طنطا عام 1998، ودرجة الدكتوراه في طب وجراحة العيون من جامعة الزقازيق عام 2004.

عُين الدكتور أحمد غنيم معيدا بكلية الطب عام 2001، ومدرسا مساعدا عام 2004، وتدرج في الوظائف حتى وصل لدرجة أستاذ عام 2017، وشغل العديد من المناصب الإدارية كمديرا لمستشفى الرمد ومشرفا عاما على المستشفيات الجامعية، وعيُن عميدا للكلية عام 2019.

السيرة الذاتية لعميد كلية التربية النوعية

بينما تخرجت الدكتورة رانيا الإمام في كلية التربية النوعية بجامعة طنطا عام 1995 بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، ثم عيُنت معيدًا بالكلية عام 1997، لتحصل بعدها على درجة الماجستير في التربية الفنية من جامعة عين شمس عام 2003، ثم درجة الدكتوراه في التربية الفنية من جامعة عين شمس عام 2007، وعلمت بعد ذلك مدرسا بقسم التربية الفنية بالكلية اعتبارًا من عام 2007.

وتدرجت في الوظائف العلمية حتى حصلت على درجة أستاذ عام 2017، وعينت وكيلا للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث عام 2019.