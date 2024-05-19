قيادي بـ«فتح»: تصريحات نتنياهو خطوة استباقية لزيارة جيك سوليفان إلى تل أبيب

أكد الدكتور جهاد الحرازين، القيادي بحركة فتح، أن زيارة مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إلى تل أبيب، تأتي في سياق الجهود الأمريكية التي تتواصل في المنطقة، موضحًا أن هناك خلافًا ظاهرًا بين الإدارة الأمريكية ورئيس الوزراء الإسرائيلي، حتى أن نتنياهو استبق هذه الزيارة، بتصريح وإعلان رفضه لإقامة دولة فلسطينية، وهي بمثابة خطوة استباقية من نتنياهو في إطار هذه الزيارة.

مواقف الإدارة الأمريكية

شدد «الحرازين»، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامية إيمان الحويزي، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، على أن الجميع يعلم أن هناك موقف للإدارة الأمريكية، وتتحدث أمام الجميع على ضرورة وجود دولة فلسطينية أو حل الدولتين، والضرورة على وجود الحقوق للشعبين وتكون متساوية، منوهًا بأن هذا الأمر أغضب نتنياهو وحلفاءه من اليمن الإسرائيلي، ما جعله يستبق هذه الزيارة بتصريحات في هذا الشأن.

الإدارة الأمريكية تحاول لتهدئة الأوضاع

أوضح أن الإدارة الأمريكية تحاول تهدئة الأوضاع في المنطقة، وترغب في تحقيق تقدم فيما يتعلق بمسار التطبيع مع بعض الدول العربية، مؤكدًا أن هناك موقف عربي واضح، بأن عملية اتفاقات جديدة مع إسرائيل، مرتبطة أولًا بموقف إسرائيلي ينهي هذا الاحتلال للأراضي الفلسطينية، مشددًا على أنه بشأن العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية، كان هناك توافق إسرائيلي أمريكي، على ضرورة أن يتم تدارس الخطة العملية لاقتحام رفح الفلسطينية، لكن نتنياهو استبق برفض بدون خطة مدروسة.

وأشار إلى انه على الرغم من هذا التحرك من قبل نتنياهو، إلا أن واشنطن لن تستطيع فعل شئ، حتى في حالة وجود موقف من قبل إدارة بايدن متعلق بقضية صفقة السلاح الإسرائيلية، وخرج تشريع من الكونجرس بمنع إدارة بايدن من إعاقة تصدير الأسلحة لإسرائيلي ولابد أن نعلم هذا الموقف، موضحًا أنه حتى لو كان هناك خلاف بين إدارة بايدن ونتنياهو، إلا أن الإدارة الأمريكية داعمه لدولة الاحتلال.