هرب من إحدى الغابات.. دب أسود يثير الفزع على طريق سريع في أمريكا (فيديو)
كتب:
آية الله الجافي
09:20 ص | السبت 18 مايو 2024
دب يتجول على جانبي الطريق
واقعة غريبة أثارت الفزع بين سائقي إحدى الطرق السريعة في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأميركية؛ إذ ظهر دب كبير أسود وسط الزحام، يتجول على جانبي الطريق السريع 14 بالقرب من شارع نيوهال في سانتا كلاريتا، وفقًا لقناة KTLA 5.
تجول الدب على جانبي الطريق
ووثق سائق يُدعى دان كينيس تجول الدب في الطريق وتسببه في توقف حركة المرور وفزع السائقين، إذ ظل يسير لعدة دقائق ويتأمل الطريق لفترة؛ ثم استدار وسار متوجهًا إلى منطقة الغابات التي جاء منها.
وأوضحت قناة KTLA 5 الأمريكية، أنه ربما خرج الدب من أحد الغابات القريبة؛ من الطريق بحثًا عن الطعام في منطقة بعيدة عن مكان معيشته.
معلومات عن الدب الأمريكي الأسود
ونستعرض في السطور التالية أبرز 6 معلومات عن الدب الأسود الأمريكي وفقًا لموقع britannica، كالتالي:
- يعيش في أمريكا الشمالية، في المناطق الممتدة من ألاسكا شمالاً وحتى المكسيك جنوباً، ومن المحيط الأطلسي شرقاً حتى المحيط الهادئ غربًا.
- يعيش في الجبال أو الغابات، ويحب الخروج أحيانًا هذه المناطق والتجول خارجها في الطرق والمناطق السكنية.
- يبلغ طوله عادةً ما بين 150 و180 سم.
- إناث الدب الأسود الأمريكي أصغر بنسبة 33% من الذكور (أي أن حجمها يساوي 77% من حجم الذكور).
- يستطيع الوقوف والمشي بسهولة على أقدامه الخلفية إلا أنه يمشي عادة على أربع.
- لديه مخالب قوية في كل قدم من أقدامه يستخدمها لتمزيق الأشياء أو للحفر أو للتسلق.