هرب من إحدى الغابات.. دب أسود يثير الفزع على طريق سريع في أمريكا (فيديو)

واقعة غريبة أثارت الفزع بين سائقي إحدى الطرق السريعة في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأميركية؛ إذ ظهر دب كبير أسود وسط الزحام، يتجول على جانبي الطريق السريع 14 بالقرب من شارع نيوهال في سانتا كلاريتا، وفقًا لقناة KTLA 5.

تجول الدب على جانبي الطريق

ووثق سائق يُدعى دان كينيس تجول الدب في الطريق وتسببه في توقف حركة المرور وفزع السائقين، إذ ظل يسير لعدة دقائق ويتأمل الطريق لفترة؛ ثم استدار وسار متوجهًا إلى منطقة الغابات التي جاء منها.

وأوضحت قناة KTLA 5 الأمريكية، أنه ربما خرج الدب من أحد الغابات القريبة؛ من الطريق بحثًا عن الطعام في منطقة بعيدة عن مكان معيشته.

معلومات عن الدب الأمريكي الأسود

ونستعرض في السطور التالية أبرز 6 معلومات عن الدب الأسود الأمريكي وفقًا لموقع britannica، كالتالي: