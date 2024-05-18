كاتب صحفي: أمريكا تضغط على إسرائيل لإيقاف الحرب على غزة وقبول الهدنة

قال الكاتب الصحفي محمد مصطفى أبو شامة، المتخصص في الشؤون العربية، إن الأزمة الحالية في غزة ومحور حديث العالم أجمع هو شكل مستقبل غزة، لافتًا إلى أن الإدارة الأمريكية لأول مرة تتحدث بشكل واضح نقلًا عن إعلام إسرائيلي ترى أن حماس ستظل موجودة، فإسرائيل وصلت إلى 8 شهور تضرب في غزة وحتى الآن لم تصل إلى حماس أو حتى على الفصائل الفلسطينية.

الأوضاع في رفح الفلسطينية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على فضائية «DMC»، ويقدمه الإعلامية دينا عصمت، أن الوضع في رفح الفلسطينية كارثي وينذر بكارثة كبيرة، وكلما تتوسع العملية العسكرية بها سيزداد الضغط وإغلاق المعبر يمثل كارثة رغم أن المعبر البحري الذي أقامته الولايات المتحدة الأمريكية بدأ في إدخال المساعدات ولكن معبر رفح كان يساهم في تدفق كبير في المساعدات.

تدفق المساعدات من المعبر البحري الأمريكي

وأشار إلى أن حجم تدفق المساعدات القادم من المعبر البحري الخاص بأمريكا لن يقدم نفس حجم التدفق الداخل إلى قطاع غزة، ويعد محاولة يائسة من الولايات المتحدة الأمريكية، منوهًا بأنها تضغط حتى اللحظة على إسرائيل لإيقاف الحرب وقبول الهدنة التي كانت أمريكا شريكة بها مع مصر وقطر في مفاوضات استمرت في أكثر من جولة، ولكن رفضت الحكومة الإسرائيلية الالتزام وتنفيذ الهدنة.