القبض على عنصر إجرامي غسل 47 مليون جنيه في أسيوط

قامت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر إجرامي، مقيم بمحافظة أسيوط؛ لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والأراضى الزراعية والسيارات وتأسيس الأنشطة التجارية.

وتقدر أفعال الغسل بـ47 مليون جنيه تقريبا.