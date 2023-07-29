أ ش أ: القبض على نجل الرئيس الكولومبي للتحقيق في عملية غسيل أموال

ألقت الشرطة الكولومبية، القبض على نجل رئيس البلاد، نيكولاس بيترو، ضمن تحقيق رفيع المستوى في قضية تتعلق بغسيل أموال.

عدم التدخل في التحقيقات

وقال رئيس البلاد جوستافو بيترو، حسبما نقلت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية اليوم السبت، إنه لن يتدخل في التحقيقات، معربا عن ألمه - كأب - إزاء «الدمار الذاتي» في دخول أحد أبنائه السجن، مضيفا «كرئيس للجمهورية، لقد أكدت لمكتب المدعي العام أنه سيحصل على جميع الضمانات حتى يتمكن من المضي قدمًا وفقًا للقانون».

تحقيقات بسبب جمع تبرعات

وبدأت التحقيقات، بعدما صرحت زوجة بيترو السابقة، دايسوريس ديل كارمن فاسكيز، لوسائل إعلام محلية، بأنها حضرت اجتماعات رتبها زوجها لجمع تبرع بأكثر من 600 مليون بيزو (أي ما يعادل نحو 150 ألف دولار) من سياسي أدين ذات مرة في واشنطن بتهمة تهريب المخدرات، وكان يسعى للحصول على دعم من حملة بترو الرئاسية؛ بغرض استئناف عمله في المجال السياسي.

عدم علم الرئيس بالأزمات

فيما لفتت الزوجة السابقة، إلى أن رئيس البلاد لم يكن على علم بتعاملات نجله، وأن الأموال التي جمعها باسم حملة الرئيس، كانت محفوظة داخل خزنة بمنزل الزوجين في مدينة بارانكويلا الساحلية، شمالي البلاد.