«المصري للدراسات»: استياء كبير في الشارع الإسرائيلي لفشل المحادثات بشأن غزة

قال محمد قشقوش، مستشار المركز المصري للفكر والدراسات، إن الاجتياح العسكري الجزئي لقوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة رفح الفلسطينية ورفع العلم الإسرائيلي أمر معنوي وليس حقيقيا، يُقصد به إخبار العالم بوجودهم في تلك المنطقة.

فشل المحادثات بين الطرفين

وأضاف «قشقوش»، خلال مداخلة هاتفية على قناة القاهرة الإخبارية، «إذا كان الأمر بالنسبة للفلسطينيين من سيئ إلى أسوأ، فإنه نفس الأمر بالنسبة للشعب الإسرائيلي، لأنه كان لديهم آمال بتحرير بعض المحتجزين، وهو ما لم يحدث لفشل المحادثات بين الطرفين».

الإخلاء الإنساني من منطقة رفح شمالا

وتابع مستشار المركز المصري للفكر، أن إسرائيل تقبلت الإخلاء الإنساني من منطقة رفح شمالا تجاه الشرق، بعد إعلان أمريكا هذا الأمر، وذلك حتى تستوعب عددا كبيرا من الفلسطينيين المكدسين في رفح وخان يونس.