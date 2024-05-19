شركة صينية تقدم إجازة غريبة لموظفيها: «لو مزاجك مش حلو خليك في البيت»

لا شكّ أنّ الإجازات من أكثير الأشياء المحببة لدى الكثير من الموظفين، للاستمتاع بأوقاتهم مع العائلة والتنزه رفقة الأبناء بعيدًا عن ضغوطات بيئة العمل، لذا أقدمت إحدى الشركات على مكافأة موظفيها بطريقة مبتكرة لم تخطر على بال أحد.

شركة صينية متخصصة في بيع الطعام، أعلن رئيس مجلس إدارتها عن تحديد 10 أيّام سنويًا للموظفين، زيادة على باقي أيام الإجازة، وذلك تحت بند «التعاسة»، إذ يمكن للموظف التغيب عن عمله إذ كان تعيسًا.

ما الهدف من هذا القرار؟

رئيس مجلس إدارة الشركة، قال إنه يريد أن يشعر كل أعضاء الفريق بالحرية، فالجميع لديه أوقات يشعر فيها بالتعاسة، فإذا لم تكن سعيدًا لا تأتي للعمل، مؤكدًا أن جميع الموظفين يجب أن يأخذوا قسطًا من الراحة، كما أن العطلة لا يمكن رفضها من الإدارة.

65% إجازة لموظفين يعانون القلق

يذكر أن هناك بحثًا تم إجراؤه عام 2021 في الصين، عن القلق في مكان العمل، والذي توصل إلى أنّ 65% من الموظفين يشعرون بالتعاسة في أثناء عملهم، وتظهر تلك التعاسة في صورة مشاعر سلبية، تؤثر على بيئة العمل، وتؤدي لانخفاض الأجور في الصين، حسب ما جاء في موقع «cnbc» عربية.

متوسط المرتبات في الشركة

رئيس مجلس إدارة الشركة، تحدث عن ساعات العمل الإضافية، موضحًا أنها مسألة غير أخلاقية، تؤدي إلى قلة فرص النمو، إذ أنّ السياسات في الصين، تنص على العمل 7 ساعات يوميًا فقط، ويبلغ متوسط دخل موظفي تلك الشركة يبلغ 7 آلاف يوان، أي حوالي 970 دولارًا.