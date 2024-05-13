ناقد فني: الشركة المتحدة نجحت في إنتاج دراما وسينما الوعي

قال الناقد الفني علي الكشوطي، إنّ الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية نجحت في إنتاج دراما وسينما الوعي، وهو ما ظهر في مسلسلات الاختيار ومليحة وفيلم السرب وفيلم الممر.

الفن يجعل الجمهور يعيش في الأحداث الجارية

وأضاف «الكشوطي»، في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر: «عندما نسمع عن الضحايا والشهداء، فإنّنا نتعامل مع أرقام دون أن يعلم أو يدرك بعضنا أن هذه الأرقام بشر لديهم نجاحات وأسر وحياة كاملة، لكن عندما يجعل الفن الجمهور يعيش في هذه الحياة الكاملة ويعلم جيدا أهمية التضحيات واستشهاد أبناء مصر، فإنّ المتلقي يشعل بحجم التضحيات، ويدرك جيدا أنها ليست مجرد أرقام».

عن فيلم السرب

وتابع: «أبطال فيلم السرب يدركون أنه عمل وطني، ويتعاملون مع المشاركة فيه على أنها أمر واجب، ولم يتحدث أحد عن ترتيب الأسماء أو حجم الأدوار أو أي شيء آخر، فهناك تناغم كبير بينهم، لأنّهم يعلمون جيدا أنه واجب وطني تجب المشاركة فيه، كما أن وجود هذا العدد الكبير من النجوم حقق الجانب التجاري من العمل، وبالتالي، فإن الفيلم قدم جرعة وطنية وجرعة الفخر والعزة، بالإضافة إلى الاستمتاع بالعمل الفني كسينما».