«خطة النواب» تناقش زيادة الأجور بالموازنة الجديدة للدولة

ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم، برئاسة النائب فخري الفقي، رئيس اللجنة، المخصصات الموجهة لأجور العاملين بمشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2024-2025.

الموازنة العامة للدولة

واستعرض وليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، قائلا: «الأجور تأثرت في مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2024-2025 بحزمة قرارات الحماية الاجتماعية التى وجه بها رئيس الجمهورية، إضافة لحزمة التشريعات التي خرجت مؤخرا في هذا الصدد، حيث بلغت مخصصات الأجور 575 مليار جنيه مقابل 494 مليار جنيه، وذلك لاستيعاب الحزمة الأخيرة المقررة للعاملين بالدولة، التي تضمَّنت رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا».

قرارات الحماية الاجتماعية

وتابع عبد الله: «تم تعجيل صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية في شهر مارس 2024 بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهًا بتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه، وصرف حافز إضافي وغيرها من الحزم الاجتماعية»، لافتا إلى أن 62% من هذه المخصصات يذهب لقطاعات التنمية البشرية.