«دفاع النواب»: «الصحة» وفرت 7 آلاف سرير رعاية تكلفة الواحد منها 350 ألف دولار

قال محمد عبدالرحمن راضي، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إنّ الدولة تعمل على توفير الرعاية الصحية للمرضى بحكم المادة 18 من الدستور، ونظرا لارتفاع أسعار جميع الأجهزة الطبية وانتشار الأمراض الجديدة وكذلك ارتفاع أسعار الدواء، كان لزاما على الدولة ممثلة في وزارة الصحة، إيجاد موارد جديدة لتقديم افضل خدمة صحية للمواطنين.

وأكد راضي أنّ وزارة الصحة أعلنت توفير 7 آلاف سرير رعاية، أقل سعر للسرير «350 ألف دولار» شامل الأرض والتكلفة والخدمة، موضحا أنّ الوزارة تخطط لتوفير 17 ألف سرير بحلول 2025 بتكلفة تقديرية مليارين و450 مليون دولار بسعر الصرف، أي ما يوازي 117 مليار جنيه مصري.

وأضاف أنّ الدولة طبّقت منظومة التأمين الصحي الشامل في 6 محافظات، عدد سكانها لا يتجاوز 6 ملايين نسمة، وتكلّفت قبل تحرير سعر الصرف 51 مليار جنيه مصري، وطبقا لخطة الوزارة سيتم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في 5 محافظات أخرى لخدمة 12 مليون مواطن بحلول 2032.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون منح التزام إدارة وتشغيل المنشآت الصحية.