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«النواب» يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون إنشاء وتطوير المنشآت الصحية

كتب:

ولاء نعمه الله
01:56 م | الأحد 19 مايو 2024
مجلس النواب

مجلس النواب

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس من حيث المبدأ، في جلسته العامة المنعقدة الآن، على مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغل وتطوير المنشآت الصحية.

المرافق العامة

ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة؛ بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية؛ بما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي.

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بقلم ولاء نعمه الله

محرر متخصص فى الشأن السياسي والبرلماني.