«متاحف مصر».. كنوز فنية وتاريخية ومراكز إشعاع حضارية لتعزيز التواصل بين الأجيال

على مدار السنوات القليلة الماضية، أولت الدولة المصرية، ممثلة فى وزارة الثقافة، اهتماماً خاصاً بقطاع المتاحف، باعتبارها تمثل قيمة مضافة لقوة الدولة الناعمة، حيث عملت على تطوير العديد من المتاحف والمواقع الثقافية والتراثية القائمة، بالإضافة إلى افتتاح عدد آخر من المتاحف الجديدة، التى تتنوع ما بين متاحف فنية وقومية، يتجاوز عددها 27 متحفاً متنوعاً فى القاهرة والمحافظات، تُعد مراكز إشعاع حضارية، لتعزيز التواصل بين الأجيال المختلفة.

وفى إطار جهود وزارة الثقافة للنهوض بالحركة الثقافية فى مختلف محافظات مصر، عملت الوزارة على إنشاء متحف باسم «السيرة الهلالية»، الذى جرى افتتاحه فى مدينة أبنود بمحافظة قنا، مسقط رأس الشاعر الراحل عبدالرحمن الأبنودى، فى عام 2015، وفى العام التالى 2016، افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى المتحف الذى يحمل اسم الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، فى منطقة منشية البكرى بالقاهرة، بعد أن خضع لعملية تطوير شاملة، وفى عام 2021، أُعيد افتتاح متحف محمود خليل وحرمه، فى منطقة الدقى بمحافظة الجيزة، بعد إغلاقه لنحو 10 سنوات.

وقبل ذلك بعامين، وتحديداً فى 2019، تم افتتاح متحف ومركز نجيب محفوظ، فى منطقة الجمالية، بشارع الأزهر، فى القاهرة، لحفظ تراث الأديب العالمى الحاصل على جائزة «نوبل»، وأصبح المتحف مركز إشعاع حضارى لأبناء المنطقة، كما تستكمل وزارة الثقافة العمل فى مشروعات تطوير عدد آخر من المتاحف والمواقع التراثية، منها متحف «الجزيرة للفنون» بدار الأوبرا المصرية، ومتحف «بيت الأمة» الخاص بالزعيم الراحل سعد زغلول.

وزيرة الثقافة: الزيارات المجانية للمتاحف لنشر الوعى الثقافى والفنى.. وإتاحة الفرصة لجميع الفئات للتعرف على «رموز مصر» وما قدموه للوطن

وتحرص وزارة الثقافة على الاحتفال بمناسبة «اليوم العالمى للمتاحف»، الذى يوافق 18 مايو من كل عام، من خلال فتح أبواب المتاحف الفنية والقومية التابعة لها للجمهور مجاناً على مدار 3 أيام، خاصةً أن احتفال هذا العام جاء تحت شعار «متاحف للتعليم والبحث»، باعتبار أن المتاحف من العناصر المساهمة فى الرفاهية والتنمية المستدامة للمجتمع، إذ لا تقتصر أغلب المتاحف على توثيق المقتنيات والقطع الفنية، ولكن جرى إلحاق مراكز ثقافية بها، لتسهم فى توصيل رسالة المتحف إلى الجمهور المستهدف، وتدعم فكرة إنشاء المتحف.

الدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة، أكدت أن فتح أبواب المتاحف الثقافية أو القومية، التابعة للوزارة، مجاناً للجمهور، بالتزامن مع «اليوم العالمى للمتاحف»، يأتى إيماناً من الوزارة بأهمية دور المتاحف فى نشر الوعى الثقافى والفنى، ولإلقاء الضوء على كنوزنا الفنية، وتعزيز التواصل بين مختلف فئات المجتمع، وإتاحة الفرصة للجميع للتعرف على رموزنا المصرية، وما قدموه للوطن، ودعت الوزيرة المواطنين والمقيمين فى مصر لزيارة المتاحف، والاستمتاع بالفعاليات والأنشطة المتنوعة، واكتشاف كنوزها الفنية والتاريخية.

وبينما فتحت معظم المتاحف أبوابها للجمهور مجاناً، على مدار أيام 17 و18 و19 مايو الجارى، من العاشرة صباحاً حتى الخامسة عصراً، استقبل متحف «نجيب محفوظ» زواره اعتباراً من يوم 15 مايو، حتى يوم 20 من نفس الشهر، من التاسعة صباحاً حتى الرابعة عصراً، وكذلك متحف «أم كلثوم» فى جزيرة «منيل الروضة» بالقاهرة، فتح أبوابه لاستقبال الجمهور مجاناً لمدة 5 أيام، خلال الفترة نفسها.

وبمناسبة احتفالات «اليوم العالمى للمتاحف»، حرص قطاع الفنون التشكيلية، التابع لوزارة الثقافة، على تنفيذ برنامج متميز لزائرى المتاحف الثقافية، تضمّن عقد ندوات وورش عمل، وتنظيم جولات إرشادية، وفعاليات فنية، حيث استضاف متحف «أحمد شوقى»، على كورنيش النيل بمدينة الجيزة، ندوة بعنوان «التراث والمتاحف فى الشعر الحديث»، يوم 18 مايو، أدارها السيد العيسوى، مدير النشاط الثقافى بالمتحف، تحدّث فيها عن أهمية وقيمة المتاحف فى المجتمع، وأثرها الحضارى والجمالى فى تنمية الحس الوطنى، والارتباط بالجذور الحضارية لمصر، وفى ذات اليوم شهد متحف «المنصورة القومى»، المعروف أيضاً باسم «دار ابن لقمان»، فى محافظة الدقهلية، تدشين معرض للفنون التشكيلية بعنوان «لوحة وفنان»، وفى متحف «الأمير وحيد الدين سليم»، بمنطقة المطرية فى القاهرة، تم تنظيم جولة لرواد المتحف، للتعريف بجماليات المبنى، معمارياً وتشكيلياً، كما تم تنظيم محاضرة عن أهم المتاحف وكنوزها.

وفى إطار الاحتفال بنفس المناسبة، يعقد متحف «النصر للفن الحديث» فى مدينة بورسعيد، ندوة يوم 21 مايو الجارى، بعنوان «المتاحف نافذة على تاريخ الفن»، للدكتورة سارة زيادة، أستاذ مساعد تاريخ الفن بكلية التربية النوعية، جامعة بورسعيد، حول تاريخ المتاحف فى الحفاظ على التراث الفنى، وكذلك نظَّم متحف «محمد ناجى» للتصوير الفوتوغرافى، فى حى الهرم بالجيزة، مجموعة من الورش الفنية للأطفال، يوم السبت 18 مايو، بالإضافة إلى ورشة للقراءة والاطلاع، بعنوان «اعرف متاحفنا»، ضمت 100 كتاب، حول المتاحف والأماكن السياحية، وأبرز الفنانين التشكيليين، لإلقاء الضوء على المتاحف، والدور التنموى لها، إضافة إلى جولات داخل قاعات العرض المتحفى، للتعريف بكل فنان ومسيرته الفنية.