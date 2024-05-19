«القاهرة الإخبارية»: توتر العلاقات لن يمنع أمريكا من متابعة حادث مروحية الرئيس الإيراني

قال رامي جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في واشنطن، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن كان في إحدى الجولات الترويجية أو الانتخابية، وكان اليوم إجازة من أعمال السياسة في البيت الأبيض، لكن بمجرد ورود أنباء عن هبوط اضطراري لطائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي توجه على الفور إلى البيت الأبيض لإحاطته بالتفاصيل المتاحة حتى الآن حول هذا الحادث.

وأضاف جبر، خلال رسالة على الهواء، أن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية صرح بأن الولايات المتحدة تراقب هذا الأمر عن كثب، ورغم توتر العلاقات الأمريكية الإيرانية على مدار عقود، إلا أن هذا يعد أمرا مهما وحادثا مهما يستحق المتابعة من المسؤولين الأمريكيين الذين ليسوا لديهم معلومات كثيرة متوافرة من تلك التي تتوفر من وسائل الإعلام وبعض المصادر الإيرانية خارج طهران.

أمريكا تتواصل مع طهران عبر وسطاء

وتابع: الولايات المتحدة ليس لديها من يعمل على الأرض في طهران، إذ ليس هناك سفارة أو مسؤولون أمريكيون على الأرض، والتواصل بين واشنطن وطهران يتم عبر وسطاء وبطريقة غير مباشرة، وكان آخرها في الأسبوع الماضي من خلال مسؤولين أمريكيين مثل مستشار الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط أو المبعوث الأمريكي الخاص بالشأن الإيراني، والذين كانوا في سلطنة عمان لعقد بعض المحادثات بطريقة غير مباشرة مع مسؤولين إيرانيين.