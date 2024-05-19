7 معلومات عن عالم آثار إسرائيلي عاش في الشرقية لمدة 50 عاما بوجه خفي
كتب:
شروق مراد
09:18 م | الأحد 19 مايو 2024
آثار
بدأت حكاية مانفريد بيتاك، الذي يحمل الجنسية الإسرائيلية، منذ 50 عامًا، عندما قرر التنقيب عن الآثار في مصر، بهدف تجميع الآثار والبرديات التي تثبت وجود تاريخ لليهود في المحروسة، من خلال شراء مساحات واسعة في محافظة الشرقية، والحفر فيها لأمتار عميقة بحثًا عن الآثار، خاصة في منطقة تل الفراعنة، حتى كشفته وزارة السياحة والآثار المصريّة.
وتقدم «الوطن» في السطور التالية، أبرز المعلومات عن عالم الآثار الإسرائيلي، الذي بحث عن استكشافات أثرية في منطقة تل الفراعنة.
7 معلومات عن مانفريد بيتاك
- عالم آثار إسرائيلي، بحسب روسيا اليوم.
- دخل مصر منذ 50 عامًا، كأحد المنضمين لبعثة أثرية تابعة لمعهد النمسا.
- اختار محافظة الشرقية ليعيش فيها وينفذ مخططاته، إذ بنى منزلًا وأطلق عليه اسم «البيت الأبيض»، دون أن ينتبه أحد لما يفعله، وكان يستقبل أصدقاءه لمشاركته في الشعائر الدينية الخاصة به.
- كان يخفي الوجه الحقيقي له، ويتظاهر بالطيبة والحنية، لذا كان محبوبًا من أهالي محافظة الشرقية.
- اشترى مساحات كبيرة في محافظة الشرقية، في مقابل مبالغ مالية ضخمة، تصل إلى أضعاف سعر الأرض الحقيقي، من أجل التنقيب عن الآثار، خاصة في منطقة تل الفراعنة، للعثور على مدينة إيفريس عاصمة الهكسوس منذ القرن الثامن عشر قبل الميلاد.
- كان الهدف الحقيقي، الذي يسعى إليه «بيتاك»، هو العثور على أي أدلة مثل برديات أو آثار بها تاريخ لليهود في مصر.
- تمكنت مصادر مطلعة بوزارة السياحة والآثار المصرية، من الكشف عن تفاصيل دخول عالم الآثار الإسرائيلي إلى مصر، وتمكنه من العيش في محافظة الشرقية لسنوات طويلة، بحجة التنقيب عن الآثار، التي تدعي وجود تاريخ لليهود في مصر.