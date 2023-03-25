حوادث 24 ساعة: تنقيب عن الآثار في حلوان.. وسرقة هواتف محمولة بالقاهرة

على مدار اليوم، أعلنت وزارة الداخلية من خلال بيانات رسمية كشفها لملابسات العشرات من الجرائم والقضايا من خلال حملات أمنية مستمرة، لذا تستعرض «الوطن» أبرز حوادث اليوم التي شهدتها المحافظات خلال الساعات الماضية.

القبض على متهم بالاتجار في المخدرات بالمطرية

في منطقة عين شمس بالقاهرة، استطاعت الأجهزة الأمنية القبض على أحد الأشخاص له معلومات جنائية سابقة، أثناء وجوده داخل منزله، حيث عثر رجال الأمن على كميات من مسحوق الهيروين المخدر، إلى جانب فرد خرطوش، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية.

حفر وتنقيب 4 أشخاص عن الآثار داخل عقار في المعصرة

وفي منطقة المعصرة بمحافظة حلوان، نجحت أجهزة الأمن في القبض على 4 أشخاص بتهمة الحفر والتنقيب عن الآثار أسفل أحد العقارات، وعثر رجال الأمن على حفرة عمقها 12 متر بالإضافة إلى كافة الأدوات التي استخدمها المتهمون، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيالهم.

مسجل خطر ارتكب 8 وقائع سرقات محمول في الأميرية

وفي منطقة الأميرية بمحافظة القاهرة، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على أحد الأشخاص «مسجل خطر»، بعدما ارتكب عدد 8 وقائع سرقة للهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب المغافلة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله.