مسؤول بمبادرة «ابدأ»: نستهدف تطوير الصناعة ودعم المنتج المحلي

قال المهندس مصطفى خفاجي، مدير مشروعات التحول الرقمي بمبادرة «ابدأ»، إن المبادرة تهدف في الأساس إلى تطوير الصناعة وتوطينها، وقد بدأت بتوجيهات من الرئيس السيسي لشباب البرنامج الرئاسي، بضرورة ربط مبادرة «حياة كريمة»، بمشروع متكامل لتطوير القطاع الصناعي وتنمية العنصر البشري.

وأضاف «خفاجي»، خلال استضافته في برنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل على شاشة «الحياة»، أن شباب البرنامج الرئاسي قد بدأوا بالفعل في تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي، إذ عملوا بشكل تطوعي على إجراء مسح شامل لمؤسسات الصناعة والمصانع في جميع أنحاء البلاد، واستخلصوا نتائج من هذا المسح، وحددوا التحديات التي تواجه القطاع الصناعي في مصر، كما بنوا قاعدة بيانات كبيرة، وطرحوا مجموعة من التطبيقات لربط المصانع وتقديم حلول لصناعة البلاد.

تقليل الاعتماد على الاستيراد

وأوضح مدير مشروعات التحول الرقمي بـ «ابدأ» أن المبادرة تسعى لتقليل الاعتماد على الاستيراد ودعم الصناعات الحديثة والمتطورة، وتوفير فرص العمل للشباب.

وأشار «خفاجي» إلى أن المبادرة ركزت على المرونة والاستفادة وأسست شركة مساهمة مصرية لإشراف على المبادرة وتحقيق أهدافها من خلال ثلاثة محاور؛ محور المشروعات الكبرى والشراكة مع المستثمرين الأجانب، ومحور دعم الصناعة والمصانع القائمة للحفاظ على المكتسبات الحالية، وأخيرًا دعم المنتج المحلي وتعظيم وزيادة نسبة المكون المحلي.

وأكد مدير مشروعات التحول الرقمي بـ «ابدأ»، بدء ملف التحول الرقمي للمبادرة، تزامنًا مع انطلاقها ودخولها حيز التنفيذ.