قصواء الخلالي: نفي إسرائيل علاقتها بحادث مروحية «رئيسي» يثير علامات استفهام

علّقت الإعلامية قصواء الخلالي على حادث طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، موضحة أنّ العالم الآن في واحدة من أكثر اللحظات انتباهًا للمشهد الإيراني خاصةً أنها لاعب رئيسي في الصراع الإقليمي.

وتابعت «الخلالي» خلال تقديمها برنامج «في المساء مع قصواء» المذاع على فضائية سي بي سي، أنّ إسرائيل هي أول من خرجت ونفت الأمر عن نفسها: «الاحتلال الإسرائيلي حاسس بالأزمة وطلع وقال مليش دعوة».

تساؤلات حول سقوط مروحية الرئيس الإيراني

وأكملت أنّ هناك تساؤلات كثيرة حول سقوط مروحية تقل الرئيس الإيراني، مشيرة إلى أنّ نفي إسرائيل علاقتها بالحادث يثير علامات استفهام.

وأشارت إلى أن وكالة الأنباء الإيرانية بدأت تخاطب الشعب الإيراني، ويوجد تفاصيل تصاعدية بسبب الحادث، مشيرة إلى أن إيران كانت تلعب الدور الأهم والأبرز في الصراع بالمنطقة، من خلال أذرعها وتشعباتها.

واختتمت بأنّ العالم على وشك التصاعد، مشيرة إلى خلافات الداخل الإسرائيلي حاليًا، وتعالت أصوات من يريدون وقف الحرب.