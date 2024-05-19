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«القاهرة الإخبارية»: العراق أول المبادرين بالمساعدة في البحث عن مروحية الرئيس الإيراني

كتب:

منى صلاح
10:04 م | الأحد 19 مايو 2024
الرئيس الإيراني

الرئيس الإيراني

قالت هبة التميمي، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في بغداد، إن الحكومة العراقية تتابع عن كثب أنباء الهبوط الاضطراري لطائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وكانت أول من بادرت بتقديم طاقم مساعدات يضم مسؤولين عراقيين رفيعي المستوى من وزارة الداخلية والهلال الأحمر العراقي لمساعدة إيران للبحث عن هذه الطائرة التي فقدت شمال إيران.

العراق يعرض المساعدة على إيران 

وأضافت «التميمي»، خلال رسالة على الهواء، أن العراق أول دولة بادرت في عملية البحث والإنقاذ لطائرة الرئيس الإيراني، التي تضم رئيس إيران إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية ومرافقيه؛ نظرا لأن العراق قريبة ومحاذية لإيران.

وأشارت إلى أن العراق وإيران تجمعهما علاقة كبيرة وطويلة الأمد، ولها الكثير من الأمور ليس فقط سياسية أو أمنية ولكن أيضا اقتصادية.

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بقلم منى صلاح