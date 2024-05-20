الأميرة رشا يسري: تعليق ممارسة إسرائيل لكرة القدم خطوة مهمة للضغط عليها

قالت الأميرة رشا يسري كاتبة صحفية وباحثة في الشأن الإسرائيلي، إن المطلب الفلسطيني بشأن تعليق ممارسة إسرائيل للعبة كرة القدم هو قرار يجعلنا نتذكر ما حدث من تعليق كرة القدم في روسيا في بداية الحرب الروسية الأوكرانية، موضحة إن لم يكن هناك تحرك عاجل من الفيفا سنشهد موقفا متكررا من ازداوجية المعايير التي بدت واضحة أمام الجميع، فلم يعد هناك مجال لممارسة الأكاذيب والمواقف أصبحت واضحة.

كرة القدم مهمة وتؤثر في الشعوب

وأشارت، في لقاء مع الكاتب الصحفي مصطفى عمار، مقدم برنامج «بين السطور»، عبر إذاعة «أون سبورت إف إم»، إلى أن هذه الخطوة مهمة لمحاولة عزل إسرائيل والضغط عليها من المجتمع الدولي، موضحة أن الكرة مهمة جدًا وتؤثر في الشعوب، مشددة على أن هناك صوت عاقل في إسرائيل يطالب بوقف الحرب، ولابد للمجتمع الدولي أن يقوم بدور من الضغط الحقيقي الذي يمارس على إسرائيل.

وأوضحت أنه في حالة تطبيق القرار أو تصعيده سيشكل ضغطا حقيقيا على الشارع في إسرائيل والذي يرى في هذه اللعبة حياته، مؤكدة أنها تدعم مثل هذه المواقف وأن تؤتي بثمارها.