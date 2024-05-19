الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم يطالب «فيفا» بمعاقبة الأندية الإسرائيلية

أكد الفريق جبريل الرجوب، رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، التقدم برؤية قانونية منسجمة مع القوانين واللوائح المعمول به في «فيفا»، ولكن الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني مرتبط بحالة التردد من الأطراف الدولية، من أمريكا وأوروبا بتوجيه إدانة لإسرائيل.

إسرائيل تمارس رياضة رسمية على أرض محتلة

واقترح «الرجوب» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء دي أم سي»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، تشكيل لجنة لدراسة هذا الموضوع، وعقد جلسة طارئة استثنائية لمجلس «الفيفا» قبل 20 يوليو، مشيرًا إلى أن الكونجرس الأمريكي وافق على ذلك المقترح.

وأوضح أن قضايا الشعب الفلسطيني تتطابق مع قوانين «فيفا»، والاتحاد الإسرائيلي يمارس رياضة رسمية على أرض محتلة، بالمخالفة للقانون الدولي، مؤكدًا أن الاتحاد الآسيوي والإفريقي كان موقفهما صريحًا وواضحًا، وشكل قوة ضاغطة في مواجهة بعض الأطراف الدولية، التي تريد أن تحمي إسرائيل.

تحرك رياضي ضد إسرائيل

وأشار إلى أن هدف المجموعة العربية في الاستمرار إدارة هذه المعركة ضد إسرائيل، ببعدها القانوني وبتجاوزات الجانب الإسرائيلي، مؤكدًا أن هذه المعركة القانونية مستمرة، واللجوء لمحكمة الكأس سيكون حال عدم تحرك «فيفا» ضد الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم.

وأوضح أن القرار الذي سيأتي في صالح الاتحاد الفلسطيني لكرة القدمـ سيعبر عن إدانة الكيان الإسرائيلي.

وتابع: «يتم العمل مع المجموعة العربية كفريق واحد ويتم التنسيق، من أجل فض ممارسات الاحتلال الإسرائيلي بشأن الإبادة».