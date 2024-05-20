دعاء الحر الشديد كما ورد عن النبي.. اللهم أجرنا من النار

مع اشتداد موجة الحر في مختلف المحافظات، وارتفاع درجات الحرارة، يكثر البعض من ترديد الدعاء؛ أملا في تخفيف حرارة الجو عليهم، إلا أن البعض قد لا يعلم ماذا يقول في هذه المناسبة، وهو ما يستعرضه هذا التقرير عن دعاء الحر الشديد.

دعاء الحر الشديد

وهناك أكثر من صيغة يمكن ترديدها كدعاء الحر الشديد، خاصة وأن الدعاء عبادة مستحبة، كما قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية.

ويقول البعض في دعاء الحر الشديد التالي:

- اللهم أجرني من حَرِّ جهنم.

- اللهم أجرنا من النار، ومن عذاب النار، ومن كلِّ عملٍ يقربنا إلى النار، وأصلح لنا شأننا بفضلك وكرمك يا عزيز يا غفَّار.

- اللهم أغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم.

- اللهم يا غافر الذنب ويا قابل التوبة خفف عنا الحر الشديد.

دعاء الحر الشديد مستجاب

ويردد البعض في دعاء الحر الشديد التالي:

- اللهم نرجو رحمتك التي وسعت كل شيء اللهم نسألك خيرها ونعوذ بك من شرها.

- يا رب نسألك الجنة وبرد الجنة ونسيم الجنة، ونعوذ بك من النار وعذاب النار وحر النار.

- اللهم إنا نعوذ بك من كل عمل يقربنا إلى النار ونسألك الهداية والتوفيق والسداد.

وقالت دار الإفتاء ، عبر موقعها الرسمي، بشأن دعاء الحر الشديد أنه روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا كَانَ يَوْمٌ حَارٌّ أَلْقَى اللَّهُ تَعَالَى سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ إِلَى أَهْلِ السَّمَاءِ وَأَهْلِ الْأَرْضِ، فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، مَا أَشَدَّ حَرَّ هَذَا الْيَوْمِ، اللَّهُمَّ أَجِرْنِي مِنْ حَرِّ جَهَنَّمَ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِجَهَنَّمَ: إِنَّ عَبْدًا مِنْ عِبَادِي اسْتَجَارَنِي مِنْكِ، وَإِنِّي أُشْهِدُكِ أَنِّي قَدْ أَجَرْتُهُ».