دعاء الحر الشديد كما ورد عن النبي.. اللهم أجرنا من حر جهنم

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من موجة حر شديدة تتعرض لها البلاد، بدرجات حرارة تصل في بعض الأحيان إلى 45 درجة مئوية، وفي هذه الظروف يحاول المسلمون التضرع إلى الله عز وجل بـ دعاء الحر الشديد، لتخفيف وطأة الحر عليهم.

دعاء الحر الشديد

وكانت دار الإفتاء المصرية، نشرت في وقت سابق، منشورا عبر حسابها على فيس بوك، أوضحت خلاله دعاء الحر الشديد، حيث ورد عن أبي هريرة، أنّ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «إذا كانَ يومٌ حارٌّ ألقى اللهُ تعالى سمعَه وبصرَه إلى أهلِ السماءِ وأهل الأرضِ فإذا قال العبدُ لا إلَه إلَّا اللَّهُ ما أشدَّ حرَّ هذا اليومِ اللَّهمَّ أجرني من حرِّ جَهنَّمَ، قالَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ لجَهنَّمَ إنَّ عبدًا من عبادي استجارني منك وإنِّي اشهدِك أنِّي قد أجرتُه، فإذا كانَ يومٌ شديدُ البردِ ألقى الله تعالى سمعَه وبصرَه إلى أهلِ السماء والأرض، فإذا قالَ العبدُ لا إلَه إلَّا اللَّهُ ما أشدَّ بردَ هذا اليومِ اللَّهمَّ أجرني من زمهريرِ جَهنَّمَ، قالَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ لجَهنَّم، إنَّ عبدًا من عبادي استجارني من زمهريرِك وإنِّي أشهدُك أنِّي قد أجرتُه، فقالوا وما زمهريرُ جَهنَّمَ، قالَ بيتٌ يلقى فيهِ الكافرُ فيتميَّزُ من شدَّةِ بردِها بعضُه من بعضٍ».

صيغ أخرى للدعاء

كما يمكن للمسلم في مثل هذه الظروف، أن يدعو الله عز وجل بأي صيغة دعاء هو يريدها، ولا يشترط له التقيد بصيغة دعاء محددة، فيمكن له أن يقول: «اللهم أجرني من حر جهنم، اللهم أجرني من النار، اللهم بردًا وسلامًا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا».

وهناك صيغ أخرى من الدعاء، يمكن التقرب بها إلى الله عز وجل، حال وجود رياح شديدة، التي عادة ما تصاحب الطقس الحار ودرجات الحرارة المرتفعة، أشارت إليها دار الإفتاء المصرية، من خلال الحديث الذي روته أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها، أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول إذا عصفت الرياح: «اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا، وَخَيْرَ مَا فِيهَا، وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا، وَشَرِّ مَا فِيهَا، وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ» رواه مسلم.