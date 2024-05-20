«التنمية المحلية»: تدريب 400 فرد حول المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة

كشفت وزارة التنمية المحلية، عن تدريب نحو 400 فرد من العاملين بإدارات البيئة، ووحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات، في مختلف محافظات الجمهورية، في مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة، وذلك للاستفادة من الاستثمارات في البنية التحتية في المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة، في إطار الحفاظ على موارد الدولة المصرية.

تعاون مع 3 جهات رسمية

وقالت وزارة التنمية المحلية، في بيان، إن تدريب العاملين في منظومة المخلفات الصلبة، يأتي بالشراكة مع ثلاث جهات هي:

- وزارة البيئة.

- وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

- الهيئة العربية للتصنيع.

زيارات ميدانية

وأوضحت الوزارة، أنه يتم تنظيم زيارات ميدانية تدريبية للمتدربين، إلى المدافن الصحية والمحطات الوسيطة بالمحافظات لإكسابهم خبرات ميدانية وتأهيلهم على التقنيات الجديدة في رفع المخلفات وإعادة تدويرها، بما يُسهم في تعظيم الإستفادة منها.

وبيّنت الوزارة، حرص القيادة السياسية على تطوير هذا الملف، وتقديم كافة أوجه الدعم لتعظيم الاستفادة من المخلفات، والحفاظ على المظهر الحضاري في مختلف المحافظات.

ولفتت الوزارة، إلى أن الدولة دعمت الاستثمار في هذا القطاع بضخ قرابة 25 مليار جنيه منذ العام 2019، فيما تواصل الدولة جهودها لتنمية هذا القطاع من الاستثمار، بتدريب العاملين وزيادة كفائتهم وتوفير سُبل الدعم لهم.