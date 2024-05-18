«آمنة»: القضية السكانية تتصدر اهتمامات التنمية المحلية الفترة المقبلة

أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن القضية السكانية تتصدر اهتمامات عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة؛ لتحقيق النتائج والأهداف التي وضعتها الدولة للسيطرة على الزيادة السكانية، لافتًا إلى جهود مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية التابع للوزارة للحد من معدلات النمو السكاني في المحافظات المصرية، ورفع مستوى الوعي لدى المواطنين بمخاطر الزيادة السكانية وآثارها السلبية على مشروعات التنمية والاقتصاد القومي واستنزافها لجهود الدولة في التنمية، والعمل على الحد من زيادتها المتنامية على أرض الواقع وفقًا لرؤية مصر 2030.

تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية

وأوضح وزير التنمية المحلية، في بيان، اليوم السبت، أن الوزارة تعمل بشكل مستمر من خلال ذراعها التدريبي بسقارة على تفعيل أداء وحدات السكان بجميع المحافظات، من خلال بناء المهارات والقدرات البشرية لمسئولي الوحدات والعاملين بها، مشيرًا إلى أن الأسبوع الـ36 بسقارة يتضمن تنفيذ دورة «تنمية مهارات القيادات في مجال كسب التأييد وبناء الدعم للقضية السكانية»، ويقوم بتنفيذها مدير برنامج تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية ورئيس الوحدة المركزية للسكان بالوزارة، ويستفيد منه 28 متدربًا من رؤساء الوحدات القروية ونوابهم وسكرتيري مجالس المدن والأحياء.

استعراض القضية السكانية بالأرقام

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن المحتوى التدريبي لدورة «تنمية مهارات القيادات في مجال كسب التأييد وبناء الدعم للقضية السكانية» سيشمل استعراض القضية السكانية بالأرقام، دور وزارة التنمية المحلية والمحليات في القضية السكانية، ورشة عمل للتعرف على خطوات كسب التأييد وبناء الدعم، والتعرف على نموذج تحديد وتحليل القضايا، ومجموعات عمل لتحليل المؤشرات الحالية للمحافظات والمستهدفات الكمية، وتنظيم مجموعات عمل لتحديد القضايا ذات الأولوية والحلول البديلة، وتحديد الهدف العام والأهداف المحددة، تنظيم مجموعات عمل لاختيار قضية القرية والحلول التي ستبني عليها المبادرة ودعم المحافظات لصياغة أهدافهم.