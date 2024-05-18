«التنمية المحلية»: إلغاء نموذج 10 في قانون التصالح الجديد للتسهيل على المواطنين

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن قانون التصالح فى مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 لا يتضمن وجود نموذج 10، لأنه تم إلغاوه في القانون الجديد، مؤكدا أن آخر نموذج يصدر للمواطن وفق قانون التصالح الجديد هو نموذج 8 بعد سداد أسعار التصالح كاملة، وهذا بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره.

وأضاف قاسم لـ«الوطن» إن قانون التصالح الجديد سهل إجراءات التقنين وسهل عمل اللجان المختصة بفحص طلبات التصالح، لسرعة إنجاز ملفات التصالح في كل المحافظات على مستوى الجمهورية.

تقديم طلبات التصالح

وأوضح أنه تمت إتاحة التقديم الإلكتروني للمواطنين للتصالح في مخالفة البناء من خلال بوابة خدمات المحليات، أو تطبيق تصالح من على بلاي ستور، وذلك في إطار التيسر على المواطنين واختصار الوقت والجهد.

إجراءات التصالح

وتضمنت اجراءات التصالح تقديم شهادة بيانات وبها بيانات حول صفة مقدم طلب التصالح، صورة من عقد الملكية مع الاطلاع على الأصل، ترخيص البناء إن وجد، صورة فتوغرافية كاملة لواجهة العقار توضح وصف المبنى يوضح الحدود والشوارع المطل عليها، وموقع من الخريطة الإلكترونية.