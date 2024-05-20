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ما حكم سرقة الأفكار والإبداع؟.. «الإفتاء» تجيب

كتب:

محمد أباظة
01:54 ص | الإثنين 20 مايو 2024
دار الإفتاء المصرية

دار الإفتاء المصرية

أوضحت دار الإفتاء، حكم سرقة الأفكار والإبداع، إذ يتعرض البعض إلى هذا الأمر، وقد لا يعلمون ما حكم الشرع في ذلك في المجالات العلمية والأدبية.

وقالت دار الإفتاء، في حديثها عن حكم سرقة الأفكار والإبداع، إنه في جميع المجالات أمر تحرمه الشريعة الإسلامية وتحفظ ملكية الأفكار كما تحفظ ملكية الأشياء.

حكم سرقة الأفكار والإبداع

وأضافت «الإفتاء» عبر منشورها الرسمي على موقع «فيس بوك»، أن سرقة الأفكار فيها اعتداء على حقوق الآخرين وضرر لهم، وقد منع الإسلام الضررَ؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا ضَرَرَ ولَا ضِرَار»؛ ولقوله أيضًا: «الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْناس مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ».

قانون الملكية الفكرية

وأكدت الإفتاء، أنه ومن ثَمَّ فقد حمى قانون الملكية الفكرية لأصحابها في هذه المجالات، وفرض من العقوبات ما يردع المعتدي على الأفكار والإبداع.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.