مذكرة تفاهم بين دار الإفتاء وغرفة السياحة لتوعية الحجاج والمعتمرين

قالت غرفة شركات السياحة إنه في إطار الاستعداد لموسم الحج هذا العام ومواسم الحج والعمرة المقبلة، جرى الاتفاق المبدئي بين دار الإفتاء المصرية وغرفة شركات السياحة على البدء في إعداد مذكرة تفاهم بين الطرفين لتوفير أفضل سبل التوعوية للحجاج والمعتمرين المصريين والاستعانة بالمكانة العالمية والدينية والفقهية لدار الإفتاء وعلمائها في توعية الحجاج والمعتمرين بصحيح مناسكهم، وإزالة أي لبث أو جدل أو غموض لديهم فيما يخص مناسك الحج والعمرة،

وأضافت الغرفة فى بيان صحفى، أنه من المقرر توقيع مذكرة التفاهم والبدء في تنفيذها في أقرب وقت، لافتة إلى أن الاتفاق المبدئي جرى خلال استقبال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية لكل من ناصر تركي رئيس اللجنة الفنية للحج السياحي، وأحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، موضحة أن هذا اللقاء شهد حوارا مثمرا للغاية وجرى الاتفاق على عدة قرارات وتحركات تزيد من جرعة التوعية الدينية التي توفرها السياحة للحجاج والمتعمرين.

علام: ضرورة التزام الحجاج والمعتمرين بالقوانين في مصر والسعودية

ومن جهته، طالب الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية جميع المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج والعمرة بضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لهما في كل من مصر والسعودية، مؤكدا أن ضمن شروط الاستطاعة للحج الالتزام بتلك القوانين واللوائح والتي لا يجب مخالفتها للتمكن من أداء الحج أو العمرة.

وأشار علام إلى أن دار الإفتاء تقوم بجهد كبير في شرح صحيح الدين فيما يخص مناسك الحج والعمرة، وتستخدم في ذلك عدة أساليب دعوية منها المحاضرات المباشرة لعدد من العلماء وفي مقدمتهم المفتي، وأفلام كرتونية تشرح صحيح المناسك، بجانب الإجابة على كافة التساؤلات والاستفسارات التي تتلقاها الدار من الحجاج والمعتمرين، مؤكدا استعداد دار الإفتاء لتقديم كافة أنواع الخدمات الدينية والتوعوية للحجاج والمعتمرين، وتلبية طلبات قطاع السياحة في هذا الأمر لخدمة أعداد كبير من ضيوف الرحمن .

الحجاج والمعتمرين يتعرضون لضغط نفسي بسبب بعض الفتاوى الخاطئة

فيما أكد كل من ناصر تركي وأحمد إبراهيم تقدير قطاع السياحة لما تقوم به دار الإفتاء المصرية من جهد في خدمة ضيوف الرحمن، وأشادوا باستجابة الدكتور شوقي علام وعلى مدار سنوات لمطالب قطاع السياحة فيما يخص توعية ضيوف الرحمن.

وأكدوا أن كثير من الحجاج والمعتمرين يتعرضون لضغط نفسي بسبب بعض الفتاوى الخاطئة والتي تصدر من غير متخصصين فتربك ضيوف الرحمن بل وتعرضهم لمخاطر خاصة خلال رحلة الحج، لافتين إلى أن كافة الدول الإسلامية تأخذ وتطلب الفتوى المصرية فيما يخص الحج والعمرة باعتبار مصر بلد الأزهر الشريف ومنارة الإسلام الوسطي السمح، واتفق الجانبان في نهاية اللقاء على عدة قرارات وتحركات مهمة يمكن أن تتضمنها مذكرة التفاهم المقترحة بين الجانبين.