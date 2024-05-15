رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

المفتي: الإسلام يعظم المشتركات بين الأديان ويدعو إلى التعايش والتسامح

كتب:

رؤى ممدوح
02:32 م | الأربعاء 15 مايو 2024
مفتي الجمهورية

مفتي الجمهورية

قال شوقي علام مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إنَّ انتشار العنف والإرهاب قديمًا وحديثًا لم يقع بسبب الأديان إنما وقع بسبب الانحراف عن تعاليم الأديان الصحيحة التي تدعو إلى التعايش والتسامح واحترام الآخر واحترام التنوع.

منتدى كايسيد

وأضاف علام خلال كلمته في فعاليات منتدي كايسيد للحوار العالمي، المنعقد في العاصمة البرتغالية لشبونة خلال الفترة من 14 إلى 16 مايو، أنَّ هذا المنتدي يمثل استجابة صحيحة لنداءات ومتطلبات الواقع المعقد والمتشابك الذي يحياه العالم الآن بسبب انتشار النزاعات والفتن والاحتراب الداخلي والخارجي، مؤكدا أن اتحاد القادة الدينيين تحت هذه المظلة من أجل تصحيح المفاهيم وعلاج الأسباب الحقيقية للعنف والإرهاب سوف يسهم في الحد من هذه الظواهر البغيضة.

معالم دعوة الإسلام

وأشار المفتي إلى أن من معالم دعوة الإسلام أنها دعوة منفتحة على العالمين، تنشد الخير والأمن والسلام للإنسانية كلها، متابعا «الإسلام دين يعظم المشتركات بين الأديان كمال قال الله تعالى في كتابه العزيز: (وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ)».

وأضاف: «يعزز الإسلام كذلك قيمة التفاهم والتعايش السلمي بين الناس جميعا بلا تفرقة على أي أساس ديني أو عرقي، يقول تعالى (يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ)».

اقرأ المزيد:

مرصد الأزهر يحلل جرائم الإرهاب في أفريقيا خلال شهر أبريل: انحسار نسبي للعنف

أسامة كمال: واجهنا الإرهاب في بلادنا وتصرفاته لا تشبهنا

دعم النجاحات الأفريقية في مواجهة الإرهاب

برلماني: القبائل العربية وقفت إلى جانب الدولة وكانت ذراعا لها في محاربة الإرهاب

قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب تفتتح مدرسة «الجوفة» للتعليم الأساسي بوسط سيناء

رئيس «مجاهدي سيناء»: حرمنا من إقامة احتفالات سابقا بسبب الإرهاب الأسود

عضو بـ«النواب»: سيناء تشهد تنمية شاملة بعد تطهيرها من الإرهاب
بقلم رؤى ممدوح