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«القاهرة الإخبارية»: طائرة الرئيس الإيراني احترقت بالكامل في حادث التحطم (فيديو)

كتب:

حسن سمير
05:58 ص | الإثنين 20 مايو 2024
طائرة الرئيس الإيراني قبل وقوع الحادث

طائرة الرئيس الإيراني قبل وقوع الحادث

أفاد قناة «القاهرة الاخبارية» في نبأ عاجل من قليل، نقلا عن رويترز التي أوضحت أن مسؤولا إيرانيا أعلن احتراق طائرة الرئيس الإيراني بالكامل في حادث التحطم.

وفي وقت سابق، كشف رئيس منظمة الهلال الأحمر للإغاثة والإنقاذ الإيراني بابك المحمودي، عقب الإعلان عن حادث طائرة رئيس إيران بأنه تم الدفع بـ20 فرقة إنقاذ، والتي أرسلتها جمعية الهلال الأحمر الإيراني، إلى الموقع المحتمل التي هبطت خلالها المروحية، وفق ما نشرت «القاهرة الإخبارية».

وأضاف أن وفق المعلومات المتاحة، فإن حادث طائرة رئيس إيران وقع في منطقة كاليبار وورزغان، وقال تم إرسال طائرات بدون طيار تابعة للهلال الأحمر وفرق الإنقاذ إلى المكان، مضيفًا أنه تم إشراك فرق من محبي تسلق الجبال الذين يحاولون العثور على المروحية.

ولا تزال عمليات البحث مستمرة حتى اللحظة، وبحسب القاهرة الإخبارية، فأن سوء الأحوال الجوية يجعل من الصعب الوصول إلى مكان المروحية، وحتى هذه اللحظة لا يزال مصير الرئيس الإيراني ومرافقيه مجهول.

 

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تفاصيل حادث طائرة رئيس إيران ومرافقيه.. مصيرهم مجهول
بقلم حسن سمير