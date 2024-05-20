جدل بإسرائيل بسبب تعليق مسؤول في جامعة تل أبيب عن نتنياهو.. ما علاقة رئيس إيران؟

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل نقلا عن وسائل إعلام عبرية، بأن رئيس اللجنة التنفيذية في جامعة تل أبيب، قال إنه من المؤسف أن رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، لم يكن على متن طائرة الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي المفقودة منذ ساعات في منطقة جبلية بإيران خلال هبوط اضطراري بسبب سوء الأحوال الجوية.

تعليق رئيس اللجنة التنفيذية لجامعة تل أبيب

وبحسب صحيفة «يديعوت أحرنوت» الإسرائيلية فقد علق رئيس اللجنة التنفيذية لجامعة تل أبيب، إيلي جلمان في مجموعة خاصة على تطبيق واتساب، على أنباء فقدان طائرة الرئيس الإيراني، قائلاً: «من المؤسف أن نتنياهو لم يكن معهم، وبذلك كانت ستنتهي مشكلات كثيرة لنا وللعالم».

وطالبت إحدى المنظمات الإسرائيلية، رئيس جامعة تل أبيب، بإقالته من منصبه على الفور جراء التعليق السابق.

وقال رئيس المنظمة، إنه من المتوقع أن يعبر كل معلم في إسرائيل عن رأيه تجاه كل شخص، ولكل فرد الحق الكامل في الرغبة والعمل على استبدال نتنياهو بطريقة ديمقراطية لكن كتابة هذا الشيء المثير للاشمئزاز أمر غير لائق ويؤذي الكثير من الطلاب الذين يدعمون الحكومة وحزب الليكود الذي يرأسه نتنياهو.

شعبية نتنياهو في انهيار

ويواجه نتنياهو موجة من الغضب العارم في داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي، جراء الفشل العسكري في قطاع غزة وعدم تحقيق أي هدف من أهداف الحرب حتى الآن سواء بتدمير الفصائل الفلسطينية التي مازالت تكبد جيشه خسائر فادحة، أو بسبب فشله في تحرير محتجزي السابع من أكتوبر وتعنته في إبرام صفقة تبادل مع الفصائل؛ وهو ما أثار حالة من السخط الشعبي، وحتى على المستوى السياسي.