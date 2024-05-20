تفاصيل حادث طائرة رئيس إيران ومرافقيه.. مصيرهم مجهول

خلال الساعات الماضية، أصبح حادث طائرة رئيس إيران آية الله إبراهيم رئيسي وعدد من مرافقيه من بينهم وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، التي تعرضت لهبوط اضطراري خلال عودتها من افتتاح سد «قيز قلاسي» الحدودي، محل اهتمام عالمي للوصول إلى سبب وماذا حدث؟ فماذا نعرف عن تلك الحادثة؟.

حادث طائرة رئيس إيران

وبحسب الموقع الرسمي لقناة القاهرة الإخبارية، فقد تعرضت المروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني آية الله رئيسي ونائبه إمام جمعة تبريز، وحسين أمير عبد اللهيان، وزير الخارجية، ومالك رحمتي، حاكم أذربيجان الشرقية، لحادث أدى إلى تحطمها خلال طريق عودتها من أذربيجان الشرقية.

ويرجح أن حادث طائرة رئيس إيران وقع بسبب سوء الأحوال الجوية، إذ يسود الضباب واضطراب حالة الطقس، مما أدي إلى صعوبات في الوصول إلى مكان المروحية، وفق ما نقلت القاهرة الاخبارية نقلا عن وكالة تسنيم.

وأعلن وزير الداخلية الإيراني عند الساعة 17.00 مساء أمس الأحد، وقع حادث طائرة رئيس إيران، وأنه تم إرسال عدد من قوات الإنقاذ إلى موقع تحطم المروحية.

الدفع بـ40 فرقة إنقاذ وإشراك محبي التسلق

وكشف رئيس منظمة الهلال الأحمر للإغاثة والإنقاذ الإيراني بابك المحمودي، عقب الإعلان عن حادث طائرة رئيس إيران بأنه تم الدفع بـ20 فرقة إنقاذ، والتي أرسلتها جمعية الهلال الأحمر الإيراني، إلى الموقع المحتمل التي هبطت خلالها المروحية، وفق ما نشرت القاهرة الإخبارية.

وأضاف أن وفق المعلومات المتاحة، فأن حادث طائرة رئيس إيران وقع في منطقة كاليبار وورزغان، وقال تم إرسال طائرات بدون طيار تابعة للهلال الأحمر وفرق الإنقاذ إلى المكان، مضيفًا أنه تم إشراك فرق من محبي تسلق الجبال الذين يحاولون العثور على المروحية.

ولا تزال عمليات البحث مستمرة حتى اللحظة، وبحسب القاهرة الإخبارية، فأن سوء الأحوال الجوية يجعل من الصعب الوصول إلى مكان المروحية، وحتى هذه اللحظة لا يزال مصير الرئيس الإيراني ومرافقيه مجهول.