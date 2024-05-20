«القاهرة الإخبارية»: بعض جثث طائرة «رئيسي» احترقت ولا يمكن التعرف على هويتها

قال قائد الحرس الثوري الإيراني، إن بعض الجثث في حادث تحطم طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي احترقت ولا يمكن التعرف على هويتها، وفق ما أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل منذ قليل.

وكان وزير الداخلية الإيراني قد أعلن في تمام الساعة الخامسة مساء أمس الأحد اضطراب طائرة الرئيس الإيراني إلى الهبوط الاضطراري بسبب سوء الأحوال الجوية، وانتشار البرد والضباب في المنطقة.

وبعد الإعلان عن اختفاء مروحية الرئيس الإيراني، كشف الهلال الأحمر عن الدفع بعدد من فرق الإنقاذ والتي وصل عددها لنحو 96 فرقة، منها 73 من الهيئة، و23 فرقة من طهران وباقي المحافظات الإيرانية، فضلا عن الاستعانه بكلاب خاصة مدربة، وجهود محبي التسلق للبحث عن الرئيس.

وبسبب سوء الأحوال الجوية، فشلت فرق الإنقاذ في العثور على المروحية وقد قامت تركيا بإرسال طائرة بدون طيار مزودة بأجهزة استشعار وإمكانية الرؤية الليلية للبحث في المنطقة للعثور على الطائرة.