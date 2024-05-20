«التضامن»: نهتم ببناء قدرات الرائدات الاجتماعيات بتدريب مكثف من 5 مراحل

أكدت الدكتورة جاكلين ممدوح، مدير عام إدارة شؤون المرأة بوزارة التضامن الاجتماعي، اهتمام الوزارة ببناء قدرات الرائدات الاجتماعيات سواء من خلال التدريبي التأسيسي أو التدريب المستمر، موضحة أنّ تدريب الرائدة يمر بعدة مراحل تتمثل ‏المرحلة الأولى في بداية التطوع، إذ يجري توعية الرائدات بكافة خدمات وزارة التضامن الاجتماعي وشروطه وإجراءاتها لكي تتمكن الرائدة من تبصرة الأسر بها وإحالتهم للحصول عليها.

وقالت جاكلين لـ«الوطن»، إنّ المرحلة الثانية يجري تدريب الرائدات على برنامج أساسيات عمل الرائدة وقضايا برنامج وعي للتنمية المجتمعية لمدة 6 أيام يتضمن «زواج الأطفال- ختان الإناث- التمكين الاقتصادي- تحويل الإعاقة لطاقة- التعليم- محو الأمية- الإدمان- الهجرة غير الشرعية- المواطنة- عمالة الأطفال- صحة الأم والطفل- تنظيم الأسرة- النظافة صحة وسلامة- ربي بأمانة بدون إهانة».

تدريب الرائدة على استمارة مرصد على التابلت وميداني

وأشارت إلى أن المرحلة الثالثة يجري تدريب الرائدة على استمارة مرصد على التابلت وميداني، على أن تتمثل المرحلة الرابعة في التدريب على قضايا أخرى أكثر تخصصا مثل «التربية الأسرية الإيجابية- الألف يوم الأولى- العنف القائم على النوع الاجتماعي- التغيرات المناخية- الشمول المالي»، وتتمثل المرحلة الخامسة في كونها مرحلة مستمرة تُدرب الرائدات على ما يستجد من قضايا أو موضوعات «التثقيف الانتخابي– الوقاية من سرطان عنق الرحم».

جاري الانتهاء من إجراءات التأمين

وحول قرار رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي رقم 494 لسنة 2022 بشأن إضافة فئة الرائدات الاجتماعيات إلى فئات العمالة غير المنتظمة، أوضحت «جاكلين» أنه جاري الانتهاء من إجراءات التأمين على جميع الرائدات الاجتماعيات بالتنسيق مع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وتلتزم الرائدة بسداد حصتها التأمينية وتقدر بـ9% من الأجر التأميني وتتحمل الدولة 12% من أجر الاشتراك التأميني.