«التضامن»: تأمين اجتماعي لعدد من العاملين في إدارة المخلفات 

زفت الدكتورة مرفت عبدالسلام صابرين، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، بشرى سارة للعاملين بمجال إدارة المخلفات الذين تسلموا كارنيهات مزاولة المهنة، والحاصلين على التدريب بناء على بروتوكول التعاون الثلاثي بين وزارات البيئة والتضامن الاجتماعى والعمل، وذلك في إطار تقنين أوضاع العاملين بقطاع المخلفات وفقا للقانون رقم 202 لسنة 2020.

منظومة التأمين الاجتماعي

وقالت مرفت عبدالسلام لـ«الوطن»، إنه تم التنسيق مع هيئة التأمين الاجتماعي لتغطية هؤلاء العاملين ضمن منظومة التأمين الاجتماعي، في إطار حرص وزارة التضامن على مد شبكات الحماية الاجتماعية وتعزيزها، مؤكدة أنه سبق وتم منح كارت حرفي لعدد من أصحاب الحرف التراثية في إطار دعمهم أيضاً.

ملف الحماية الاجتماعية على رأس أولويات الدولة

وأضافت مساعد الوزير، أن ملف الحماية الاجتماعية يأتي على رأس أولويات الدولة، كونه يخدم شريحة كبيرة من المجتمع خاصة الفئات الأولى بالرعاية والمستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية المختلفة، لافته إلى أن الوزارة نجحت في حشد مساعدات وتمويل كبير من شركاء التنمية، خاصة منظمات العمل الأهلي، لتمويل العديد من البرامج والمشروعات التي تنفذها الدولة لصالح الفئات الأولى بالرعاية.

مزايا «كارت حرفي»

- إقراض ميسر ومنخفض العائد.

- تخفيضات لبعض المواد الأولية وأدوات الإنتاج.

- مزايا تسويقية لمنتجات العمالة.

- تعويضات في حال فقد المنتجات أو تلفها لأسباب خارجة عن الإرادة.

- مزايا أخرى تسعى لجذب العمالة غير المنتظمة لبناء جسر ثقة مع الوزارة.