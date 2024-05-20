أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، انتظام عمليات التوريد واستلام الأقماح المحلية المنتجة من مزارعي المحافظة، خلال موسم 2024 الحالي للتوريد على مستوى المنافذ والصوامع، والمطاحن والشون، والهناجر، البالغ عددها 25 منفذا بمراكز ومدن وقرى المحافظة، التابعة للجهات المسوقة للقمح التابعة للشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعى المصري، وقطاع مطاحن كفر الشيخ وشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة.

توريد 193 ألف طن قمح إلى شون وصوامع كفر الشيخ

وأوضح المحافظ أنّ إجمالي الكميات الموردة من القمح المحلي بمحافظة كفر الشيخ منذ بداية موسم التوريد هذا العام وحتى الآن بلغت 193 ألفا و191 طنا و574 كيلوجراماً، في ظل متابعة لحظية لعمليات التوريد على مدار اليوم خلال فترة الاستلام اليومية للقمح، لحل أيّ مشكلة تعترض العمل من خلال اللجان الموجودة بتلك المنافذ، منوهًا بزيادة عدد اللجان لمواجهة زيادة الطلب على التوريد بالمنافذ المختلفة.

تشكيل غرفة عمليات لمتابعة توريد القمح

وأكد عادل الهابط، وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بكفر الشيخ والمتحدث الرسمي للمديرية، تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية برئاسة المحاسب عبدالفتاح جابر، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية؛ لمتابعة مواقع الاستلام خلال موسم توريد القمح المحلي والمرور عليها، والذي شدّد على سرعة وانتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة تنفيذا لتعليمات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية.