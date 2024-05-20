عقدت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ اجتماعاً بقاعة المؤتمرات بمستشفى مركز أورام كفر الشيخ، لمناقشة سُبل تعزيز خدمات تنظيم الأسرة، وتقديم رعاية صحية أفضل للمرأة.

ترأس الاجتماع الدكتورة هالة عبد المعطي، من قطاع تنظيم الأسرة بوزارة الصحة، بحضور الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، والدكتور محمد أبو السعد، وكيل مديرية الصحة، والدكتور ياسر عمارة، مدير مستشفى مركز أورام كفر الشيخ، والدكتور محروس الخولي، مدير إدارة تنظيم الأسرة، والدكتورة أميرة هانم عبد السلام، مدير إدارة العلاج الحر، وفريق العلاج الحر بالمديرية والإدارات الصحية وعدد من من أطباء النساء والتوليد أصحاب مراكز خاصة بكفر الشيخ.

مبادرات جديدة لتحسين خدمات تنظيم الأسرة في كفر الشيخ

وأعلنت الدكتورة هالة عبد المعطي، من قطاع تنظيم الأسرة بوزارة الصحة، عن مبادرات جديدة تهدف إلى تحسين خدمات تنظيم الأسرة في كفر الشيخ، وتشمل هذه المبادرات تخفيض سعر اللولب للمستشفيات الخاصة ومراكز النساء والتوليد، والتركيز على تنظيم الأسرة بعد الولادة في القطاع الخاص، مع الترويج للولادة الطبيعية والحد من عدد الولادات القيصرية، وأيضاً شرح فوائد اللولب وتركيبه أثناء الولادة للسيدة، ومعالجة المعوقات التي تواجه تنفيذ مبادرات تنظيم الأسرة، وتحسين صحة المرأة بشكل عام، وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض السرطان، وتحسين نوعية الحياة للأطفال.

وأكد الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، على أهمية تنظيم الأسرة وفوائده المتعددة على صحة الأسرة والمجتمع، منوهاً إلى دور تنظيم الأسرة في خفض معدلات وفيات الأمهات والمواليد، وتحسين صحة المرأة بشكل عام.

تقديم خدمة متميزة للمريض

وشدّد وكيل الوزارة، على أهمية التعاون المشترك بين مديرية الصحة وأمانة المعاهد الطبية والتأمين الصحي والمستشفيات الجامعية لتقديم خدمة متميزة للمريض، مشيراً إلى أهمية تكاتف الجهود من جميع الأطراف المعنية لضمان حصول المرأة على خدمات تنظيم الأسرة المناسبة، لافتاً أنّ المبادرات الجديدة التي تم الإعلان عنها تعتبر خطوة هامة في سبيل تحقيق هذا الهدف.

ومن جانبه، أوضح الدكتور ياسر عمارة مدير مستشفى مركز الأورام بكفر الشيخ، أنّ المركز جاهز وعلى أتم الاستعداد لاستقبال جميع حالات الأورام المتعلقة بتخصص النساء والتوليد.