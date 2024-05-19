حل امتحان اللغة العربية للصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2024 كفر الشيخ

تباينت ردود أفعال الطلاب والطالبات، عقب امتحان اللغة العربية الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2024 محافظة كفر الشيخ، إذ أوضح الطلاب أنّ الامتحان جاء سهلاً وبسيطاً ومن الكتاب المدرسي، ويعتبر في مستوى الطالب المتوسط.

امتحان اللغة العربية الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2024

قدّم عدد من مُعلمي مادة اللغة العربية حل امتحان اللغة العربية الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2024 محافظة كفر الشيخ، لكي يتمكن الطلاب من مراجعة إجاباتهم، ومعرفة نقاط الصواب والخطأ في إجاباتهم.

وتكون امتحان اللغة العربية الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2024 محافظة كفر الشيخ من 3 ورقات، الورقة الأولى تضم سؤالين ما بين التعبير، والقراءة، أما الورقة الثانية تضم سؤال عن النصوص، فيما تضم الورقة الثالثة 3 أسئلة عن النحو، والخط العربي، والإملاء، وتنوعت الأسئلة بين تخير الصواب، وضع علامة صح أو خطأ، وأكمل العبارات الآتية، وغيرها من الأسئلة.

حل امتحان اللغة العربية الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2024

وقدّم عدد من مُعلمي مادة اللغة العربية بمختلف مدارس محافظة كفر الشيخ، إجابات لكل سؤال من الامتحان، حيث جاء حل امتحان اللغة العربية الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2024 محافظة كفر الشيخ كالآتي:

ووفقًا لما ورد في جدول امتحان الصف الثالث الإعدادي 2024 كفر الشيخ، فإنّه من المقرر أن يؤدي الطلاب والطالبات غداً الاثنين 20 مايو امتحان مادتي الجبر، واللغة الإنجليزية، ويوم الثلاثاء 21 مايو امتحان مادتي الهندسة، والحاسب الآلي، والأربعاء 22 مايو امتحان مادتي العلوم، والتربية الفنية، والخميس 23 مايو امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

عدد طلاب الصف الثالث الإعدادي 2024 كفر الشيخ

ويبلغ عدد طلاب الصف الثالث الإعدادي 2024 كفر الشيخ 61 ألفا و319 طالب وطالبة، حيث يؤدون الامتحانات في 343 لجنة امتحانية، بـ3 قطاعات بالمحافظة، مقسمين إلى «قطاع كفر الشيخ - قطاع دسوق - قطاع الحامول».