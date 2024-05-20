«معلومات الوزراء» يكشف تفاصيل خصم 25% من قيمة التصالح على مخالفات البناء

أعلن مركز معلومات الوزراء، موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع منح نسبة تخفيض مقدارها 25% من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح، وفقًا لأحكام المادة 8 من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023.

يستهدفُ مُعالجة التشوهات الناجمة عن مُخالفات سابقة وإعادة المظهر الحضاري

وأشار مركز معلومات الوزراء على الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى أن ذلك يقدم حافزًا يدعم سرعة التحرك في هذا الاتجاه، بما يستهدفُ مُعالجة التشوهات الناجمة عن مُخالفات سابقة وإعادة المظهر الحضاري.

قانون التصالح في مخالفات البناء يستهدف معالجة التشوهات الناجمة عن مخالفات سابقة

من جانبها، أوضحت التنمية المحلية، أن قانون التصالح في مخالفات البناء يستهدف معالجة التشوهات الناجمة عن مخالفات سابقة، وإعادة المظهر الحضاري للشوارع والميادين بالأحياء والمدن، مؤكدا أن المواطن يحصل على تخفيضات بنسبة 25% من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفوري.