محافظ الشرقية: استقبلنا 6036 طلب تصالح في مخالفات البناء 

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إنّ المراكز التكنولوجية استقبلت 6036 شهادة بيانات مقدمة من المواطنين، لاستخراج شهادات البيانات والتصالح على مخالفات البناء في نطاق المحافظة.

وأكد محافظ الشرقية تقديم 5778 طلبا من خلال شباك المنظومة الإلكترونية الخاصة بالمراكز التكنولوجية، و77 طلبا من خلال البوابة الإلكترونية للمحليات و181 طلبًا من خلال تطبيق الهاتف المحمول.

طرق تقديم طلبات الحصول على شهادة بيانات

وأشار المحافظ أنه يتم السماح للمواطنين التقديم على طلب شهادة بيانات بالمراكز التكنولوجية المنتشرة في مراكز ومدن وأحياء ووحدات المحافظة أو من خلال البوابة الحكومية لخدمات المحليات أو من خلال التطبيق الصادر حديثا من وزارة التخطيط.

فحص الطلبات وإجراء المعاينات

ولفت محافظ الشرقية إلى أنّ إدارة المتغيرات المكانية تفحص الطلبات وتجري المعاينات وتصدر شهادة بجميع بيانات العقارات المطلوبة من الإدارات الهندسية وإدارات التخطيط العمراني وإدارة أملاك الدولة، تيسيرا على المواطنين؛ لتكون البيانات متاحة من خلال شهادة واحدة يتقدم بها المواطن بملفات التصالح.