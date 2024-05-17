5 حالات يرفض فيها طلب التصالح في مخالفات البناء وفقا للقانون.. اعرفها

هناك بعض الحالات في قانون التصالح في مخالفات البناء، يرفض معها التصالح وتقنين الأوضاع من قبل الجهة المختصة، أو حتى اعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع باطلاً، وهو ما تناوله المحامي والخبير القانوني، محمود الحديدي.

عدم سداد رسوم التصالح

قال «الحديدي» في تصريح خاص لـ«الوطن» إنه هناك 5 حالات في قانون التصالح في مخالفات البناء يجرى خلالها رفض الطلب منها عدم قبول اللجنة المختصة طلب التصالح، وعدم الالتزام بمواعيد عدم التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.

كما تشمل الحالات التي تؤدي فيها إلى عدم سداد المبلغ المقابل للتصالح في الوقت المحدد، أو التقاعس عن سداد أقساط المبلغ المستحقة، فضلاً عن حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح، أو عدم صحة المستندات أو البيانات المقدمة.

تصحيح الأعمال المخالفة

وفي هذه الحالات، يتوجب على الجهة المختصة اتخاذ قرار بموجبه يجرى استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفقاً لأحكام قانون البناء، كما يتضمن القرار استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة فيما يتعلق بالأعمال المخالفة.

ويُخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بواسطة كتاب موصى به، مُرفقا بإشعار التوصيل أو عن طريق أي وسيلة أخرى وفقا للوائح التنفيذية المعمول بها لهذا القانون.