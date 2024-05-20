انقطاع التيار الكهربائي عن بعض المناطق في قنا غدا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومجلس مدينة نجع حمادي في محافظة قنا، انقطاع التيار الكهربائي غدا، عن عدد من مناطق مركز نجع حمادي، لتنفيذ أعمال الصيانة.

انقطاع الكهرباء في نجع حمادي

وبحسب بيان المجلس المحلي، الذي صدر اليوم، سوف يتم فصل التيار الكهربائي صباح غدا الثلاثاء 2024/5/21 من الساعة 6 صباحا وحتى 9 صباحا.

أكد مجلس مدينة نجع حمادي، بناءً على إشارة الشركة المُشَغِّلة للكهرباء في نجع حمادي، أن المناطق التي سيتم فيها فصل التيار الكهربائي هي: منطقة الشونة، منطقة 15 مايو، منطقة موقف القمانة، ومنطقة 30 مارس.

وأوضح البيان أنه يتوجب تنويه وتنبيه السادة المواطنين والقطاعات الخدمية والحكومية، مثل المخابز وغيرها من المصالح في هذه المناطق، لتدبير احتياجاتها قبل انقطاع التيار الكهربائي.