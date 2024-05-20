المخرجة العراقية عواطف نعيم عن تكريمها في مصر: سعيدة بترحيب أرض الكنانة

قدمت المخرجة والكاتبة الدكتورة عواطف نعيم والفرقة الوطنية للتمثيل في العراق على خشبة مسرح السلام العرض المسرحي «أنا وجهي»، ضمن فعاليات الدورة الثانية لمهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة دورة عايدة عبد العزيز، في حضور القائم بأعمال السفارة العراقية في القاهرة الدكتور غسان الهنداوي والوفد المصاحب له من السفارة والفنان العراقي عزيز خيون، والفنان محسن منصور مدير فرقة مسرح السلام والفنانة عبير لطفي رئيسة مهرجان ايزيس والمخرجة عبير على حزين والكاتبة رشا عبد المنعم مديرتا المهرجان وعدد من ضيوف المهرجان.

معلومات عن العرض المسرحي أنا وجهي

أنا وجهي عرض مسرحي عن فنانة مسرح ضاع وجهها بين الوجوه العديدة التي تقمصتها وقدمتها في فضاءات مسرحية مختلفة، وفي رحلة البحث عن وجهها الحقيقي وعن ذاتها الحرة تكتشف ضياع صوتها وقراراتها وتحولها إلى آلة تنفذ أوامر أصحاب القرار وتأتمر بأمرهم، لذا تتمرد وترفض الخنوع وترمي ثوب ذلتها وتكن هي كما تحلم أن تكون، والعرض من بطولة الدكتورة شذى سالم وسمر محمد وشيماء جعفر.

تكريم عواطف نعيم من مهرجان ايزيس الدولي لمسرح المرأة

كرم مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة الدكتورة عواطف نعيم في دورته الثانية هذا العام، وهي أستاذة التمثيل والإخراج المسرحي في جامعة جلجامش الأهلية، كتبت عدة نصوص مسرحية وكتب نقدية وأدبية، وأسست مع عدد من الزملاء رابطة نقاد المسرح في العراق عام 1994، وشاركت في تأسيس مهرجان قمري للطفل في عام 2000.

ومثلت عواطف المسرح العراقي في العديد من المهرجانات المحلية والعالمية، ونالت عدة تكريمات من بينها وسام فارس في الآداب والفنون من وزارة الثقافة الفرنسية وجائزة الإبداع من وزارة الثقافة العراقية.

وعقدت إدارة المهرجان لقاءً لتكريمها والحديث عن أعمالها المسرحية، قامت بإدارته الفنانة سلوى محمد علي، وعبرت نعيم عن سعادتها بهذا التكريم الذي جاء من أرض الكنانة مصر ومن صانعات البهجة نساء المسرح المصري، مؤكدة أنه بقدر ما جرى الاحتفاء بها في مصر في المهرجان، يقام احتفالا موازيا بهذا التكريم على أرض الرافدين في العراق.